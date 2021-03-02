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南加未來幾天將出現降溫天氣　要注意保溫

洛杉磯訊
洛杉磯山地一帶近日將持續降溫天氣。（臉書截圖）
洛杉磯山地一帶近日將持續降溫天氣。（臉書截圖）

根據國家氣象局，未來幾天南加將出現降溫天氣。目前羚羊谷（Antelope Valley）已經發布本周四降溫的天氣警報，洛杉磯縣山地一帶在周三、周四兩天有降溫，預計當地晚間氣溫可降至華氏32度以下。

洛杉磯縣衛生官員戴維斯（Dr. Muntu Davis）表示，降溫天氣對年長者、孩童、殘障人士，及特殊醫護需要的人群健康造成負面影響，提醒這些健康弱勢人士勿要在降溫天氣停留室外。他呼籲公眾採取預防措施，避免寒冷侵襲，包括穿較厚的衣服，如果長時間在室外，要保護頭部，手、腳，戴帽子、圍巾及手套、襪子必不可少。

他提醒，要經常檢查和幫助行動不便的家庭成員、友人及鄰居，比如是否有正生病的年長者，並將寵物在晚間留在屋內過夜。警告要小心一氧化碳中毒風險，避免室內使用燃燒爐、燒烤或烤箱，為防止意外，需安裝一個氣體探測器。

若人在長時間暴露寒冷氣溫環境下，體質較弱者會很快出現身體失溫狀況，出現症狀因人而異。早期症狀包括顫抖、疲勞、失去協調能力以及迷失方向。體溫過低晚期症狀包括，皮膚發藍、瞳孔放大、脈搏和呼吸放慢甚至失去知覺。

如果暴露在極端寒冷天氣，比如下雪或結冰，或發生身體凍傷危險，喪失對周圍環境的辨別能力，身體受凍傷部位包括鼻子、耳朵、臉頰、下巴、手指和腳趾等。一氧化碳中毒可導致呼吸急速、頭疼、肌肉和關節腫痛、噁心。在進一步極端低溫環境，人就會在幾分鐘內死亡。

需要尋求庇護收留的遊民，可利用洛杉磯無家可歸服務局冬季庇護計畫，可上網www.lahsa.org或撥打211服務熱線。對聽力視障人士，可撥打熱線1-800-660-4026。

洛杉磯 庇護 肌肉

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