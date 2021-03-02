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南加橙縣33歲男護士被控性侵安養院87歲失智女住戶

聖塔安那訊
33歲的男護士胡安·桑多瓦爾（Juan Sandoval）被控性侵一名患有老年癡呆症的87歲婦女。（聖塔安那警局提供）
33歲的男護士胡安·桑多瓦爾（Juan Sandoval）被控性侵一名患有老年癡呆症的87歲婦女。（聖塔安那警局提供）

橙縣聖塔安那市一所安養院的一名男護士，2日被控性侵一名患有老年失智症的87歲婦女。該護士目前辯稱無罪，本案預計3月15日在聖塔安那法院開庭審理。

33歲的男護士胡安·桑多瓦爾（Juan Sandoval）被控在安養院工作的三年期間，對一名患有老年失智症的婦女性侵，他被控一項試圖攻擊和性侵重罪，一項造成老年人受傷輕罪。目前桑多瓦爾在監獄法庭的傳訊中表示不認罪，法官令其3月15日重返法庭。本案將在聖塔安那司法中心（Central Justice Center in Santa Ana）57C庭審理。

上周四中午12點37分左右，聖塔安那警方接到報告，前往當地的向日葵花園安養院。報告人向警方表示，該安養院的一名行動不便，且甚至意識不清的老年婦女遭到護理人員性侵。報告人稱，當時男護士胡安·桑多瓦爾正將該名婦女從走廊帶回到她的睡房，他在哪裏對她性侵。一名在現場工作的同事正好經過，從沒有關閉的房門中看到裏面發生的情況，同事上前告訴桑多瓦爾「穿上衣服」，然後離開。該同事隨後將看到的情況告訴了當班主管。

當警員接報後抵達現場時， 桑多瓦爾還在工作，警方隨後將其逮捕。 桑多瓦爾沒有反抗。

向日葵花園安養院的居民超過40人，大多患有老年失智症，日常生活嚴重依賴護士和護工。警方懷疑除了本案的87歲婦人外，可能還有其他受害人。

任何知情者可電話聯絡橙縣警方714-345-8343，或電郵[email protected] Orange，或匿名舉報855-TIP-OCCS。

性侵 失智 橙縣

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