川普執政的「寒蟬效應」？加州低收入居民避免拿福利

UCLA（官方臉書）。

根據洛杉磯加大（UCLA）發布的最新研究報告，加州 成人低收入移民 群體中，每四人就有一人，有意避免獲取一些公共福利 ，包括公共醫療、食物及住房福利補貼，原因是擔心危及移民身分。甚至許多已經合法的永久居民，即使有資格享受福利，也想法避免。研究者表示，調查表明在前總統川普執政期間，政府福利政策變化直接導致「寒蟬效應」在弱勢移民群體中。

這項研究報告是由UCLA健康政策中心學者撰寫。該中心高級研究專家及報告首席作者Susan Babey表示，針對移民身分產生懼怕與困惑的政策，對避免申領公共福利項目產生影響，而這些項目在社會中往往作用很大。比如加州白卡（Medi-Cal）、加州補充營養援助計畫（CalFresh）等福利，對加州家庭提供一個緊迫安全的保障，同時一些所謂覆蓋面較廣的政策，更可以提供加州居民健康保證，尤其是新冠肺炎疫情期間。

根據該研究中心2019年加州健康調查，有一半移民人口指出，在川普政府於2018年表示對公共福利政策變更，並在2020年實施時，他們有意避免申請白卡、食物券及住房補貼。社區健康中心報告顯示，在2019年福利政策最終變化公布後，新移民中患者對預防和產前保健服務項目申請減少。這一變化意味著福利申領者本來是有資格享受政府福利政策，但卻因為懼怕未能努力爭取。

總統拜登執政後，要求對福利申領政策進行審查，最高法院也同意審理一起挑戰現行法律的案件。不過，專家表示，政府複雜混亂的移民政策，對符合條件的移民尋求公共援助是障礙。UCLA報告顯示，避免申領福利者主要來自未能成為公民的非永久居民人群，且比例非常高。

據調查，42%受訪者未利用公共福利，27%合法永久居民及16%已歸化居民也決意不申請福利援助。其實合法永久居民在申請歸化時，並不受申領公共福利影響。但不少移民對這一規定並不相信。也有一些受訪者表示，擔心其他家庭成員移民身分受到影響。

該研究中心主任及報告合作者Ninez Ponce表示，結果表明對移民規定提供準確、淺顯易懂的資訊非常必要，而且這些資訊會對公共健康產生積極影響。

報告也顯示，年齡在18歲至34歲的年輕移民、西裔、家庭成員不熟悉英語交流的移民，更傾向於避免申領福利。結果表明，更多沒有申請保險的加州居民，他們常常推遲醫療護理，一旦發生健康意外，就向急診室求助，還有更多家庭缺乏食物保障。同時在避免申領公共福利的人群中，37%無保險、54%食物無保障、只有部分人向政府申領福利救濟。