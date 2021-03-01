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南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

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南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

【羅蘭岡訊】
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

近日在羅蘭岡犯下多起針對亞裔女性搶劫案的嫌疑人終於落網。

洛杉磯縣核桃、鑽石吧警分局1日發布消息稱，近日發生在羅蘭岡的多起針對亞裔女性的搶劫案，通常嫌犯作案時先尾隨受害者車輛，在她們下車後靠近受害者，再暴力奪走她們的皮包，搶案中多名女性被推倒在地受傷。受害人包括本報報導過，發生在羅蘭岡華資麵包店的搶案，及在受害人家中停車庫的搶案。

根據警方發布的消息，警探辦案過程中獲取了嫌疑人的作案車輛信息。在2月25日，警探發現嫌犯開車在羅蘭岡多個商業區和零售店附近緩速徘徊。警方發現嫌疑人這種行為，與前幾次搶案中低速開車尋找受害者的做法很像，隨後警員在一家超市停車場逮捕了嫌犯。

警員發現，開車的男性是近日剛犯下盜竊罪（Burglary）的重罪緩刑犯（active felony parole），目前該名嫌犯以多項重罪被捕。車上並有一名17歲男性未成年人，因曾犯下搶劫罪和持有盜竊來的半自動.40口徑手槍，處於重罪緩刑中。他也被以多項重罪拘捕。

司機名叫Alejandro Vallecillo，22歲，是橙縣Stanton市居民，目前以搶劫罪、個人信息盜竊罪、緩刑期間犯法、車內持有槍枝罪，企圖搶劫罪和共謀搶竊罪被捕。Vallecillo是名罪惡累累的前科犯，曾經因搶劫、盜竊、緩刑期間作案，偷車罪被捕。他共犯過四起重罪，並是黑社會一員，目前保釋金為130萬元。

那名17歲未成年是Rialto人，他以非法持槍被捕。他目前是在緩刑中，將被送往未成年拘留所作進一步調查。

該案由核桃市分局，洛縣警局的Major Crimes Bureau (MCB)，與Burglary-Robbery Task Force (BRTF)共同偵辦。

麵包店搶案發生在羅蘭岡一廣場內。（谷歌地圖）
麵包店搶案發生在羅蘭岡一廣場內。（谷歌地圖）

羅蘭岡 亞裔 核桃

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