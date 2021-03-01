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洛杉磯確診數降至新低 嬌生疫苗本周抵加州

記者王若然／綜合報導
38萬劑嬌生疫苗本周到達加州，只需打一針就有效。（路透）
38萬劑嬌生疫苗本周到達加州，只需打一針就有效。（路透）

洛杉磯縣新冠疫情持續好轉，1日確診率降至疫情二度爆發前最低點。但加州州長紐森提醒民眾，切勿提早過分樂觀。另方面，獲得緊急使用授權的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗也已送往全美各地，加州約可獲得38萬劑，最早本周就可施打。

洛縣衛生局局長費若1日表示，「我們正朝著對的方向發展，希望未來可以讓更多小孩重回校園學習。」目前洛縣日確診率在千人以下，回落到冬季疫情反撲之前的水平。過去七天平均確診率約3%，1月初該數字為20%。社區傳播率也下降，每天有更少的人需要新冠檢測。目前洛縣、洛市所屬的新冠病毒檢測站，均無須提前預約。

但加州州長紐森1日表示，「我們看到平台期的預兆，但我們應該小心。」聯邦疾病防治中心（CDC）主任Rochelle Walensky醫師表示，對潛在的疫情發展趨勢表示「很擔心」。近日數字顯示，全國疫情消退似乎進入瓶頸期。Rochelle Walensky很擔心民眾卸下防備心，不嚴格遵守防疫準則。

費若對被緊急授權使用的嬌生新冠疫苗表示樂觀。目前有近400萬劑嬌生疫苗，正運往包括加州在內的全美各州，紐森表示加州預計本周收到38萬劑。費若表示，因嬌生疫苗只需一針，可能會使民眾更傾向於打嬌生疫苗，但疫苗會隨機分配，民眾沒有選擇權。提及三種疫苗對防止重症和死亡都是百分百有效。民眾在施打疫苗時接受任何一種疫苗，這很重要。

費若督促未獲資格施打疫苗的民眾不要預約，她表示政府部門經常收到舉報，有不符合資格的民眾試圖網上預約。但即使預約成功，也會在疫苗接種站被拒絕。

嬌生疫苗只需打一針，且不需超低溫存儲環境，因此更容易施打。最新實驗數據表明，嬌生疫苗對防止重症有效率達85%。在臨床實驗中，嬌生疫苗可以有效對抗南非及巴西新冠變種病毒。

洛縣醫護人員確診人數下降，也證實疫苗的有效性。費若表示，在11月29日那一周，洛縣有1800醫護人員感染新冠，到了2月14日那一周，只有69人感染。醫護人員新冠死亡人數也從1月3日那一周的21人下降至上周的兩人。

洛縣1日新增確診人數987人，新增死亡人數32人。目前洛縣累積確診119萬2895人，死亡2萬1467人，。

疫苗 嬌生 洛縣

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