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華人密集區搶案頻發 南加華人組織起來希望向警局施壓

記者王若然／羅蘭岡報導

加州華人聚居的羅蘭岡（Rowland Heights）接連發生數次華人被搶的案子，震驚羅蘭岡華人社區。在擔憂和憤怒之下，羅蘭岡居民發起組織，希望可以團結華人力量，向有關部門施壓，增強羅蘭岡的社會治安。

羅蘭岡居民Chuck 孫是組織發起人，他住在羅蘭岡十年。他聽說最近接連發生的搶案後，萌生組織當地華人一起提升社區治安的想法。他說，組織剛在1日成立，目前只局限於社交媒體社群中的幾個人。但希望為了可以有更多羅蘭岡及南加州其他華裔居民加入，正所謂人多力量大，這樣才可以更好地給相關部門施壓。

Chuck說，羅蘭岡社會治安已經「太糟糕」，婦女帶皮包出門都會小心翼翼。相信如果做一個社會調查，大多數羅蘭岡居民都會表示「感到不安全」。成立組織是想團結華人力量，與警局溝通加強巡邏警力，敦促他們對搶案做出實質性調查和破案的努力，並與政府部門溝通表達想法。

他說，華人的固有思維是，看到別人被搶第一反應是慶幸自己沒有被搶，「事不關己」，才會造成搶匪如此囂張地在華人區作案。但是哪保有一天，自己也可能成為受害者。

Chuck是波音公司的工程師，近日才退休。他說，發起這次保衛社區安全的組織他思考了一周，這個組織不是為了個人、個案，而是為了提升整個華人社區的安全。

有意加入該組織或想了解更多的民眾，可以發郵件至[email protected][email protected]

華人 羅蘭岡 加州

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