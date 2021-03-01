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洛市本財年將出現5億5000萬元收入虧空

洛杉磯訊
洛市本財年出現5億5000萬元收入虧空。（洛杉磯市長賈西提推特）
洛市本財年出現5億5000萬元收入虧空。（洛杉磯市長賈西提推特）

洛杉磯市主計長Ron Galperin1日表示，洛杉磯市預計在本財年末將有5億5000萬元的收入虧空（revenue shortfall），但下一個財年將有所好轉。

根據福斯電視台（Fox）報導，Galperin表示，「5億5000萬元收入虧空預示著這個財年將是困難的。洛市可能無法為市民提供往年水準的服務。但隨著新冠疫苗越來越普及，經濟很可能在今夏好轉，那麼下個財年的收入將有所增加。我們有理由持有謹慎的樂觀態度。但經濟恢復還有很長的路要走。」

目前的財年截至今年6月30日。本財年收入預計比預算的61億4000萬少了8.3%。

根據Galperin，2021財年產業稅上漲了6.1%，大麻稅上漲了79%，但這些收入都被以下稅收降低所抵消：酒店、旅館入住稅降低66%，停車稅降低44%，電話使用稅（telephone users tax）下降15%。

下一財年將在7月1日開啟，Galperin說經濟或許會平穩增長。市府財政收入預計上升4.4%至64億，產業稅，銷售稅，大麻稅都會上漲。而酒店入住稅也預計在2022財年下半年上升，但不會立即回到疫情前的水平。

另外洛市財政狀況也會因聯邦撥款得到改善。

洛市很可能收到聯邦下放的新冠疫情資助金，約12億元。這筆資金未被算在 Galperin的財政預測內。如果這筆資金最終被總統簽字通過，將大大緩解洛市的財政虧空。

疫情 洛杉磯 預算

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