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洛市療養院涉嫌將病患「傾倒」在大街上 現與官方和解

洛杉磯訊
洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）。（富爾臉書）
洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）。（富爾臉書）

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）1日宣布，檢方與Lakeview Terrace療養院（Lakeview Terrace Skilled Nursing Facility）已達成和解，該機構被指控在疫情大流行期間，非法「傾倒」患者到街道上，以及設備不良的療養院，以便吸收其他利潤更高的新冠病人；同時被指稱對患者虐待、忽視、拒絕照顧，且試圖掩蓋其行為。

這是繼2019年以來，檢察長辦公室和該機構達成的第二次和解。這個位於Westlake/MacArthur Park的機構曾因忽視和虐待病人遭到指控，最後達成和解，要求其支付民事罰款，且法院有監督其運作的權利。

1日宣布的和解指控該機構以下問題，包括無法管理患者的藥物，且製造虛假記錄證明已服藥，在疫情期間未經家屬同意，讓老年人和重病患者出院，甚至流落街頭，或進入較低級別的醫療機構，未能保護患者免受忽視和虐待，沒有向法院報告被忽視和虐待的事件。法院判決其27萬5000元罰款，將任命監督員和長期護理申訴專員，來監督該機構費用支出和情況改善。

同時要求該機構將護士人數增加一倍，安裝由市檢察長指定的監控器，並提供最高標準的病人護理。同時維持14天的N95口罩，手術口罩和手術服的供應量，始終保護機構患者和員工免受疫情侵害等。

疫情 療養院 洛杉磯

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