南加華人種大麻經驗談 雖獲利高但遭覬覦曾被搶

市區室內大麻農場。（記者啟鉻／攝影）

南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）勝利谷阿德蘭托市（Adelanto）市區，近年增加了多棟室內大麻農場，少則千餘平方呎，最大的有逾萬平方呎，部分由華人 經營。由於大麻種植，比較其他普通行業利潤更加可觀，所以也引起當地幫派團伙尋機行搶盜竊。業者何式成說，他即曾遭遇搶劫，而且合夥人的大麻農場，遭搶匪持槍搶走數千元。為了大麻農場安全，他所在的大麻農場及同業都僱請武裝保安日夜巡邏。

影音來源：記者啟鉻

何式成說，2020年春夏之交，有來自Apple Valley黑幫團伙的兩名非裔 搶匪，持槍闖入他的合夥人大麻農場，搶走一名農場女經理數百元現金；搶匪嫌錢少，又將另一名合夥人的5000元錢搶走。一個月後，這兩名非裔搶匪，白天再次到大麻農場行搶，用槍脅迫何式成交錢。何式成駕車向警局方向逃跑，劫匪開車追趕。最終警方將兩名劫匪在附近街路拘捕。他表示，當地一些黑幫團夥經常到市區作案，將大麻農場作為襲擊目標，尤其Apple Valley黑幫違法活動尤其活躍。

除了遭搶，大麻種植業者有時還被盜。何式成說，附近一個大麻農場曾被西裔團夥駕車闖入，試圖盜取大麻。最終被警方驅散，並拘捕部分嫌犯。有的大麻農場設施還遭到破壞。

為了保護大麻農場安全，何式成與合夥人僱請三名武裝保安，日夜輪流在農場巡邏守候，應對來犯搶匪。

開闢種植大麻農場，使用水噴灑灌溉、電力通風照明，這些都是必需的。內陸勝利谷阿德蘭托市華人大麻業者何式成表示，普通大麻農場種植都在千株以上，雖然用水較多，但當地水費相對便宜；此外，每月電費也很可觀。

他表示，一般每一株大麻每天灌溉用水約0.5加侖，若以種植千株大麻計算，每天用水需要用水約500加侖。一株大麻從生長期到成熟，大約需要至少40加侖水。千株大麻農場每個月的水費要數百元，不過當地水費還算便宜，業者的水費花銷不是太大，但是電費很可觀。

一般大麻農場至少有100盞照明燈，每盞燈月電費約70元，每月電費就是7000元，一年至少8萬4000元。對於面積數千甚至萬餘平方呎的大麻農場，耗電量更大，還要包括通風及溫度控制用電。有的業者為節省電費，自備發電機，還有的利用太陽能供電。少數業者違規運作偷接電路，被查獲後受到高額罰款。

所以，要想投資 規模大麻農場需要有一定資金實力。何式成表示，大麻農場主要三種形式，全手工、半自動化及全自動化。要投資一萬平方呎面積大麻種植農場，需要資金100萬元至250萬元不等，其中以全自動化投資最多，需要200萬餘至250萬元，半自動化是約150萬元，全手工則需要投資100萬元。

更多詳情請見本報3月2日的地方版B2新聞。