我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯華生命案警發通緝令 潘勤軒正式被列為兇嫌

川普重返舞台 否認建新黨 「將3度擊敗他們」

加州富人股市賺飽 州府稅收暴增105億

編譯組／綜合報導
疫情期間，加州政府稅收卻較預估超過105億元。（美聯社）
疫情期間，加州政府稅收卻較預估超過105億元。（美聯社）

至2020年底，加州在新冠肺炎大流行期間，失去創紀錄的160萬個工作崗位，近50萬人無法找工作，商業房地產價值暴跌三成以上。但加州政府卻荷包滿滿。截至今年1月，加州稅收收入比預期高出105億元。

美聯社報導，紐森（Gavin Newsom）政府預計，加州人將從資本收益中獲得1850億元，是有史以來最高，為加州帶來185億元稅收，至7月1日財政年度結束時，紐森和州議會將可動用190億元盈餘。

通常經濟低迷時，會使州政府陷入困境，迫使他們消減經費，十年前的大蕭條即是如此，當時房地產崩潰，股市低迷，富人損失慘重。但這次因疫情，飯店、酒吧、主題公園、體育賽事和小商家關閉，低薪勞工首當其衝，富人卻能在家工作。

加州稅務來源嚴重倚靠富人。一年前加州議會認為，疫情造成的經濟低迷與過去一樣，他們削減開支，提高企業稅收，並動用加州「雨天基金」的儲備帳戶資金。

然而最後加州收入卻增加。且來自聯邦政府的數十億元資金，也得以用於支付無家可歸者旅館客房、老年人送餐費用。

加州預算和政策中心執行董事Chris Hoene說，「這並非因經濟不景氣導致的經濟衰退，而是因疫情，兩者是不同的結構元素。」

不同於其他州，加州對資本利得徵稅，主要是由投資和股票產生的資金，結果導致1％的人口占該州所得總收入近一半。

這1%的人，在2020年表現不錯。股市較2020年2月疫情前高出16%。去年以Airbnb和DoorDash為首一系列加州科技公司上市，增加該州的富翁人數。

加州的意外之財，意味著可增加更多支出。上周紐森簽下76億元支出，包括替陷入困境的小企業提供超過20億元贈款，向近570萬人發放600元一次性款項，約36億元。

立法人員說，他們計畫在未來幾周內通過另外23億元企業減稅措施，使該州援助計畫達近百億元。

儘管加州稅收增加，但疫情卻帶來更多費用。經過數月的遠距教學後，學校需更多資金重啟，這是個棘手問題。

哈佛大學經濟追蹤機構Opportunity Insights數據顯示，雖然加州年收入6萬元或以上的人口略有增加，但年收入少於2萬7000元的就業人口卻下降近30%。

加州政策實驗室最新研究顯示，截至12月，加州近90%失業者證領取失業救濟金，與疫情初期相比有所增加。

加州財政廳發言人H.D. Palmer說，「近期的稅收增長，絕不意味加州的經濟已從新冠肺炎疫情衰退中恢復，我們還有很長的路要走。」

加州 疫情 紐森

上一則

3月1日起洛縣這些人也可以接種新冠疫苗

下一則

無法無天！南加洛縣華人竟在自家車庫被歹徒包夾行搶

延伸閱讀

洛縣新冠染疫、死亡數 穩步下降

洛縣新冠染疫、死亡數 穩步下降
1.9兆救援計畫 紐森籲參院盡快批准

1.9兆救援計畫 紐森籲參院盡快批准
弱勢團體疫苗預約代碼遭濫用 加州停用系統

弱勢團體疫苗預約代碼遭濫用 加州停用系統
眾院通過1.9兆救援計畫 加州州長紐森籲參院迅速批准

眾院通過1.9兆救援計畫 加州州長紐森籲參院迅速批准
加州獲嬌生疫苗首批38萬劑 下周起接種

加州獲嬌生疫苗首批38萬劑 下周起接種

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情

神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費
洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊
申張權威 擴政治行動…川普籌「新組織」募款開支不受限

申張權威 擴政治行動…川普籌「新組織」募款開支不受限