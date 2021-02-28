加州富人股市賺飽 州府稅收暴增105億

疫情期間，加州政府稅收卻較預估超過105億元。（美聯社）

至2020年底，加州 在新冠肺炎大流行期間，失去創紀錄的160萬個工作崗位，近50萬人無法找工作，商業房地產價值暴跌三成以上。但加州政府卻荷包滿滿。截至今年1月，加州稅收收入比預期高出105億元。

美聯社報導，紐森 （Gavin Newsom）政府預計，加州人將從資本收益中獲得1850億元，是有史以來最高，為加州帶來185億元稅收，至7月1日財政年度結束時，紐森和州議會將可動用190億元盈餘。

通常經濟低迷時，會使州政府陷入困境，迫使他們消減經費，十年前的大蕭條即是如此，當時房地產崩潰，股市低迷，富人損失慘重。但這次因疫情 ，飯店、酒吧、主題公園、體育賽事和小商家關閉，低薪勞工首當其衝，富人卻能在家工作。

加州稅務來源嚴重倚靠富人。一年前加州議會認為，疫情造成的經濟低迷與過去一樣，他們削減開支，提高企業稅收，並動用加州「雨天基金」的儲備帳戶資金。

然而最後加州收入卻增加。且來自聯邦政府的數十億元資金，也得以用於支付無家可歸者旅館客房、老年人送餐費用。

加州預算和政策中心執行董事Chris Hoene說，「這並非因經濟不景氣導致的經濟衰退，而是因疫情，兩者是不同的結構元素。」

不同於其他州，加州對資本利得徵稅，主要是由投資和股票產生的資金，結果導致1％的人口占該州所得總收入近一半。

這1%的人，在2020年表現不錯。股市較2020年2月疫情前高出16%。去年以Airbnb和DoorDash為首一系列加州科技公司上市，增加該州的富翁人數。

加州的意外之財，意味著可增加更多支出。上周紐森簽下76億元支出，包括替陷入困境的小企業提供超過20億元贈款，向近570萬人發放600元一次性款項，約36億元。

立法人員說，他們計畫在未來幾周內通過另外23億元企業減稅措施，使該州援助計畫達近百億元。

儘管加州稅收增加，但疫情卻帶來更多費用。經過數月的遠距教學後，學校需更多資金重啟，這是個棘手問題。

哈佛大學經濟追蹤機構Opportunity Insights數據顯示，雖然加州年收入6萬元或以上的人口略有增加，但年收入少於2萬7000元的就業人口卻下降近30%。

加州政策實驗室最新研究顯示，截至12月，加州近90%失業者證領取失業救濟金，與疫情初期相比有所增加。

加州財政廳發言人H.D. Palmer說，「近期的稅收增長，絕不意味加州的經濟已從新冠肺炎疫情衰退中恢復，我們還有很長的路要走。」