重賞有效？ Lady Gaga愛犬離奇被劫 現已回歸主人家

案發現場附近的一隻法國鬥牛犬。(美聯社)

遛狗男子菲舍爾(Ryan Fischer) 24日晚在散步遛狗時遭人開槍射擊，狗狗被劫。該男子當時正在遛Lady Gaga 的三隻法國鬥牛犬，其中兩隻在槍擊中被劫走的狗名叫科吉（Koji）和古斯塔夫（Gustavo），已於26日晚經由民眾交給洛杉磯 市警分局，狗狗並已交還給Lady Gaga的代表。

Lady Gaga是奧斯卡和格萊美獎得主，案發時人在國外工作。Lady Gaga在案發後曾提供50萬元獎勵，希望愛犬回歸。

該起射殺遛狗人槍擊事件發生在24日晚9點45分左右，當時受害人正在洛杉磯市塞拉博尼塔大道和日落大道（Sierra Bonita Avenue and Sunset Boulevard）交口附近遛狗 。負責調查本案的洛杉磯市警局員警表示，受害人被以半自動手槍射中胸部四槍，並被擄走了其中兩隻狗；第三隻狗Miss Asia在槍擊案發生時逃跑，後來已被找回。

警方趕到現場時，受害人菲舍爾仍有意識，但幾乎沒有呼吸。傷勢嚴重的菲舍爾送醫後，目前恢復情況良好。警方不清楚嫌犯是否知道他遛的狗是Lady Gaga的。

警方表示，襲擊者乘坐一輛淺色轎車離開現場，目擊者看到歹徒開白色BMW逃離現場。錄像顯示，現場一名警官將一隻法國鬥牛犬裹在毯子裡，這隻狗是Lady Gaga未被小偷帶走的第三隻狗。

2018 年10 月，Lady Gaga曾在其Instagram帳戶上公佈了一張法國鬥牛犬照片。據美國 肯內爾俱樂部稱，該品種在美國排名第四。法國鬥牛犬在美國很受歡迎且價格昂貴，每隻售價高達1萬元。