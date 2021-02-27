洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯東區某華資麵包店的兩家分店，店門口接連搶劫或盜竊事件，受害對象均為華人。家住奇諾岡（China Hills）的華人Emma日前買麵包上車的瞬間，皮包遭人盜竊，駕車抵達目的地才發覺皮包不翼而飛。包內大約有3000多元現金，2000多元超市購物卡，以及報稅單W2，地稅單等重要資料和個人身分信息。她擔心歹徒知道其住家及個人信息而危及人身安全。

Emma表示，23日（周二）早10時30分左右，她前往位於鑽石吧 大道（Diamond Blvd）的一間華資麵包店買點心，當時麵包店門外剛好有兩個車位，Emma停車後看到左手邊還停著一部沒有熄火的廂型車，從駕駛室可以看到該車副駕駛座位上坐著人，可能是在等人。

她走到麵包店後，前面有一位華人太太等待結帳，以為外面那輛沒有熄火的汽車 在等她。買完麵包後她將商品及皮包放在駕駛座後排，然後打開駕駛座門開車走人。從麵包店出來後，右轉入鑽石吧大道。當她一直開到羅蘭岡Colima路和Brea Canyon Cutoff路交界的商圈，準備下車時才發現後座的皮包不翼而飛。由於她的座駕是感應式啟動，無須插入車鑰匙，而車鑰匙在皮包中，因此她將汽車熄火後再也無法啟動。

Emma驚呼，「自己是怎麼死的都不知道」，皮包何時不翼而飛？仔細回想懷疑就是在麵包店門口，她將皮包放到後座後，再打開駕駛室的那一瞬間被盜走，可是沒聽到異樣的聲音，讓她相當納悶。其次就是汽車是感應式，按理說沒有車鑰匙，汽車開出去不遠就無法行動，可為何直到抵達目的地才發覺？

隨後她打電話給麵包店希望查看店門口是否有監控並且報警。案發後大約一小時，她透過手機 定位，發現手機就在Brea Canyon Cutoff路和Pathfinder路，靠近57號公路附近的草叢裡。她猜想可能是歹徒一路跟隨她，她的汽車與皮包裡的鑰匙保持一定距離才能一直駕駛，直到她抵達目的地，歹徒駕車才離去並在途中丟下手機。

更令人稱奇的是，25日（周四）Emma的皮包被人送回住家，當天下午2時左右透過家中監控看到一輛負責外送的廂型汽車送來皮包，但包內的兩張信用卡和駕照卻不在了。按照皮包中留下的字條打電話詢問得知，一名女性在位於艾爾蒙地（El Monte）的公司門口發現皮包，按照皮包內的資料找到住家並交由外送人員還給失主。

Emma大吐苦水，23日那天她原本要去找會計師報稅，因此W2和1099，地稅單等重要資料都在皮包內，上面還有她和先生的社安號，銀行卡若干，大約3000多元現金，一張餘額還有2330元的超市現金卡。她稱，歹徒可能是在麵包店前守株待兔，因為住家在奇諾崗，案發地點在鑽石吧。她回憶，當時停在麵包店門口的那輛廂型車車窗貼成黑色，副駕駛座位的人像是亞裔面孔或是西裔面孔，由於對方戴著口罩無法完全看清。

案發後警方數次與Emma做筆錄，並錄入手機及汽車上的指紋。為了防止歹徒知道其住家，拿上皮包中的鑰匙尋來盜走汽車，Emma又不得不前往車商更換汽車鑰匙晶片。她感嘆，在洛杉磯住了幾十年，但第一次遇到這種事情。