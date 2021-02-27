洛杉磯小東京寺廟被襲 警方界定仇恨犯罪縱火

洛杉磯小東京社區佛教東本願寺遭破壞，鐵架燈籠被推倒在地縱火焚燒。（視頻截圖）

本周一名嫌疑犯對洛杉磯 市中心小東京 （Little Tokyo）社區的一座佛教寺院發起攻擊，將鐵架燈籠推倒在地並縱火 焚燒並砸碎了一扇玻璃窗，所有損失超過6000元。洛杉磯警局（LAPD）26日表示，此案被界定為「仇恨犯罪縱火案」。

該事件發生在25日晚7點左右，位於東三街500號街區的東本願寺（Higashi Honganji Buddhist Temple），一座佛教寺院。洛市警局警官洛佩茲（Mike Lopez）說，一名男子跳入寺院的大門點燃了一把火，包括鐵架燈籠在內的部分財產遭到破壞，以及砸碎了建築物前窗，所有損失成本超過6000元。

寺廟辦公室經理柏原（Susan Kashiwabara）告訴媒體，當時一位職員主管在廟裡面聽到了砸碎玻璃的聲音，跑出來察看。但是，當他到達前窗時，犯罪嫌疑人不見了。此時，他發現了被砸倒在地的金屬燈籠架。

主管發現，在寺院的日式花園，有被打砸倒地的燈籠架，但被點火燃燒。他撲滅了火。柏原說。火焰還熔化了燈籠上方的燈具，可能損壞了一些電線。

寺院的神職人員們「對狀況感到非常難過」，同時事件也震驚了整個小東京社區。柏原說，「小東京是一個很小的社區，一有風吹草動，全民皆知。」

工作人員調閱了監控錄像，柏原說，該事件「顯然是故意的」。「最初，我們真的不知道發生了什麼，但我們確實感到。在小東京社區發生這樣的事件，可能是針對亞洲人的。」

這座寺廟也是學前班的所在地，因為COVID-19現已關閉，全部從事宗教服務。

警官洛佩茲描述說，犯罪嫌疑人戴著黑色棒球帽，穿著金色或黃色的襯衫和黑色短褲，徒步逃離現場。警察對這起事件的偵察方向定為「仇恨犯罪縱火」。