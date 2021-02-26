我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

仇恨亞裔犯罪增 10個月就有2800宗！司法部要查

前防長蓋茨：美應放棄戰略模糊 要兩岸不得片面改變現狀

駐洛經文處3月起 開放換發護照預約

【洛杉磯訊】
經文處郵寄申請流程。（經文處）
經文處郵寄申請流程。（經文處）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處自3月1日起增加每周五上午9時至12時，專供民眾網路預約現場申辦「換發護照」。目前每周一、二、四上午已開放民眾網路預約現場辦理授權書、退休金、委託書及首辦護照領務服務，現在增設專為換發護照的預約時間，以回應廣大僑民對新版中華民國晶片護照換照需求。

以上服務約可在經文處網站上的「領務網路預約及登錄查詢系統」找到：

https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/25369.html

包含預約現場申請、登錄郵寄申請及申請進度查詢三大功能。目前已開放授權書、退休金、委託書、首辦護照及換發護照等特定領務項目提供民眾預約親辦，歡迎民眾善加利用，其餘未開放項目仍請一律以郵寄方式辦理。

目前該處郵寄上網登錄比例已達六成，提醒民眾郵寄前請先上網登錄並列印QR CODE，併申請案郵寄該處，經文處將會優先處理。民眾登錄後將會收到電郵通知申請進度，毋須再電經文處處詢問案件進度。

為符合加州州政府及經文處所在辦公大樓相關防疫規範，經文處於所在同棟大樓一樓104辦公室設置報到區，管制報到人數並做實名制登記，請申請民眾務必配合大樓規定保持六呎安全社交距離，測量體溫及使用手部清潔消毒劑，該處報到處另設置透明隔板，並於申請人完成報到作業後立即消毒桌面，避免接觸群眾感染風險；七樓辦公室領務大廳亦維持15人以下，並保持安全座位距離，請申請民眾配合遵守。

現場申請注意事項有以下四項：為保障申請民眾及經文處同仁健康，倘有發燒及咳嗽等症狀者切勿到場申辦。申辦時請全程佩戴口罩，並注意保持安全社交距離，共同做好防疫工作。有鑒於經文處及該棟大樓曾有確診案例，為避免年長者來處辦理，增加感染風險，建議除非緊急，仍請盡量利用郵寄方式辦理。未預約者，經文處不在現場受理臨時收件。

經文處現場申請流程。（經文處）
經文處現場申請流程。（經文處）

退休金 社交距離 防疫

上一則

世界晚報／警局長警告 極端分子想趁機「炸掉國會」

延伸閱讀

12港人持BNO護照 大鬧英國機場後遭拘留遣返

12港人持BNO護照 大鬧英國機場後遭拘留遣返
12港人持BNO護照移民英國 大鬧機場後遭拘留遣返

12港人持BNO護照移民英國 大鬧機場後遭拘留遣返
暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
反制中港封鎖 英政府今起開放手機App申請BNO簽證

反制中港封鎖 英政府今起開放手機App申請BNO簽證
旅遊免檢疫！夏威夷推疫苗護照 最快3月1日啟用

旅遊免檢疫！夏威夷推疫苗護照 最快3月1日啟用
I-485已提交 護照過期影響不大

I-485已提交 護照過期影響不大

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02
世界有名的美國高爾夫球手老虎伍茲 (Tiger Woods) 23日出車禍，腳部多處重傷。（老虎伍茲推特）

高球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救

2021-02-23 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生