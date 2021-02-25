我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登上台首次軍事行動！下令空襲敘國親伊朗民兵組織

法新社統計：全球染疫死亡總數破250萬大關

蔡英文論文門又起波瀾 徐永泰稱英法院判決階段性結果

記者丁曙／亞凱迪亞報導
徐永泰博士於2019年9月13日在英國倫敦政經學院婦女圖書館閲覽蔡英文的論文。（徐永泰／提供）
徐永泰博士於2019年9月13日在英國倫敦政經學院婦女圖書館閲覽蔡英文的論文。（徐永泰／提供）

英國信息審查行政法庭（Information Review Tribunal）近日作出一項裁決，要求英國政府資訊處理機構「信息專員辦公室」（Information Commissioner Office，ICO）專員德罕（Elizabeth Denham），針對她支持倫敦大學不公開蔡英文論文主考官（口試委員）的立場，必須在3月16日之前作出解釋。該項裁決使台灣2020大選期間炒得沸沸揚揚的「蔡英文論文門」重起波瀾。

對此，曾經幾度向本報投書「蔡總統論文讀後感」的徐永泰博士，25日接受了本報專訪。他指出，蔡英文博士論文爭議並未結束，追求真相的人們從未放棄。英國行政法庭的這項裁決，是探究蔡英文論文真相的一個階段性結果。實際上很多人都在關注蔡英文是否合法地獲得博士學位。問題還不限於她是否按時上交了論文手稿，而且還得面對一個基本問題——公眾人物的誠信。

蔡英文於2019年6月將論文提交給倫敦經濟學院圖書館（London School of Economics Library），標題為「不公平貿易慣例和保障措施」（Unfair Trade Practices and Safeguard Actions）的論文，原本早應提交以完成獲頒學位的課程設計。但蔡英文遲到的論文似乎是一份草稿，並非符合論文要求的單頁印刷、註解(footnotes)和參考資料的引用等，有諸多疑點。

此外，蔡英文就讀的倫敦經濟學院（London School of Economics）和頒發文憑的倫敦大學（University of London），都拒絕透露據稱批准蔡英文論文的兩位教授的姓名，辯稱涉及蔡英文的隐私權。而蔡英文也從不說明，為什麼要對主考官的身分保密？因此時隔35年後，引發了一場全民矚目的學位和論文的爭議。（詳見後續報導）

徐永泰博士稱英國行政法庭的判決是一項階段性結果。（記者丁曙／攝影）
徐永泰博士稱英國行政法庭的判決是一項階段性結果。（記者丁曙／攝影）

蔡英文 倫敦 英國

上一則

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

延伸閱讀

趙少康促蔡英文先定義 說清楚「不會獨立」

趙少康促蔡英文先定義 說清楚「不會獨立」
蔡英文變動國安人事 調整兩岸戰略？

蔡英文變動國安人事 調整兩岸戰略？
「1舉動」明顯操作反中 吳子嘉：蘇貞昌想選2024總統

「1舉動」明顯操作反中 吳子嘉：蘇貞昌想選2024總統
太平島碼頭整建啟動 蔡英文卸任前完工

太平島碼頭整建啟動 蔡英文卸任前完工
蔡政府國安整隊 邱太三為人事異動核心 盼重啟兩岸對話

蔡政府國安整隊 邱太三為人事異動核心 盼重啟兩岸對話
公布新國安團隊人事 蔡英文：三個鐵三角就位

公布新國安團隊人事 蔡英文：三個鐵三角就位

熱門新聞

5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02
世界有名的美國高爾夫球手老虎伍茲 (Tiger Woods) 23日出車禍，腳部多處重傷。（老虎伍茲推特）

高球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救

2021-02-23 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高
眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院

眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院
殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點