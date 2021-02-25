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老虎伍茲大車禍 醫師：未來或能走路 球技恐大受影響

編譯組／綜合報導 
一名洛杉磯警員正在老虎伍茲的肇事車輛旁採證。(ABC電視台)
一名洛杉磯警員正在老虎伍茲的肇事車輛旁採證。(ABC電視台)

老虎伍茲（Tiger Woods）日前發生嚴重車禍，幸好車上的防護裝置救了他一命。老虎伍茲的推特帳號這兩天發文，表示他在手術之後逐漸恢復。但他的骨科醫師與其他心理醫師則擔心，他也許還能恢復走路能力，但球技恐將大受影響。 

KCAL 9電視台報導，骨科醫師赫南德茲（Jaime Hernandez）說，老虎伍茲真的是命大才能逃過死劫，但經過這樣的大難後，一切都會跟以前不一樣，包括骨骼、軟組織、肌肉、肌腱，甚至神經，都可能受到重創而需要長時間復原。 

赫南德茲說，老虎伍茲的傷，甚至一度嚴重到可能需要截肢。他說，這樣的嚴重車禍，常常讓組織腫漲，血液無法流通，導致整個腿部失去供血，然後壞死。但現在看來一切都還好，但是老虎伍茲的腿傷至少需要六個月才能恢復。加上老虎伍茲之前還動過第五次背部手術，因此讓醫師相當擔心。赫南德茲就說，老虎伍茲的腿部受限、背部受限，心理層面的重建恐怕問題更大。 

休曼橡林（Sherman Oaks）Psychological Healing Center醫師羅森伯格（Judy Rosenberg）說，大車禍等創傷之後的初步反應是驚恐，而老虎伍茲可能需要很長一段時間，才能從創後傷痛中走出來。一般的現象是感覺遲鈍、不知方向，也可能因為缺乏現實感與混亂，而讓他們覺得根本已經不在人世。 

羅森伯格表示，老虎伍茲的身體與心理復原，還有一段長路要走，包括大量療程、物理治療等等，因此就算他之前是個威名赫赫的運動員，但他恐怕也要很長一段時間才能恢復。

老虎伍茲先前在推桿失手後，露出失望的神情。（KCAL 9電視台）
老虎伍茲先前在推桿失手後，露出失望的神情。（KCAL 9電視台）

老虎伍茲 車禍 肌肉

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