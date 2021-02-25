洛縣華人密集的縣屬地治安引人憂 一周兩起槍擊案件

華人密集的羅蘭岡一帶近日頻發犯罪案件，治安狀況引人擔憂（洛縣警局核桃分局臉書）

華人聚居的洛杉磯縣屬地羅蘭岡 （Rowland Heights），24日晚一民宅驚傳兩名西裔成年男子遭槍擊 死亡，這起案件距離日前發生的警匪追擊導致的槍擊案僅一周，由於頻傳犯罪案件，當地治安引人擔憂。

前一起槍擊案發生在2月16日晚7時25分左右，洛縣警局警員對一名武裝份子開槍，當時警匪追擊至60號公路Gale街18200號街區。至少一名警員向嫌犯開槍，隨後嫌犯逃出座駕，躲在垃圾桶後面，該名嫌犯並沒有被擊中，最後被警方逮捕。

這兩起案件的地點均靠近主要幹道富樂頓路（Fullerton Road），24日晚的雙屍命案發生在60號公路以南的富樂頓路段，當地以民宅為主，因此案發當晚警察出動直升機協助調查案件時，很多居民都聽到天空中直升機的聲音。

警匪追擊案則發生於60號公路以北的富樂頓路段，並因60號公路和富樂頓交叉路口目前正在施工，本來施工就常造成該路段擁堵，加上富樂頓路轉向東西向的Gale路後，就是商圈，有眾多餐廳及家得寶（Home Depot）大型賣場，從網路上流傳的視頻來看，當時許多人聽到槍擊聲。

雖然這兩起案件並無關聯，但發生的位置距離不遠，且當地華人居民密集，不免引發居民擔心治安，甚至有不少洋人居民在社區網路群組上嘲諷，「我們的城市又上新聞了」。許多居民不禁感嘆，這區域怎麼了，因為他們經常能聽到直升機的聲音。

同時還有網友表示，在雙屍命案發生地點不遠處的另一街區，還曾發生過槍擊案件以及幫派 暴力。不過雙屍命案的作案動機暫不詳，警方仍在調查中，是否也如同社區居民猜測的幫派暴力，暫未得到警方證實。

家住Pathfinder路某社區的居民陳女士表示，她住家所在的位置靠近羅蘭岡半山的位置，但生活便利，開車幾分鐘就到了主幹道Colima路，不同於主幹道的熱鬧喧囂，住家的社區很清靜，她很喜歡這區域。她聽到近日羅蘭岡一帶犯罪案件頻發，心中不免有些擔憂。她表示此前有一次外出短途旅行，忘記關後院大門，回家後才發覺，仔細檢查後發現還好沒有問題，頓覺幸運。如今治安狀況欠佳，她正在考慮安裝警報系統。