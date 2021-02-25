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全美第二大學區儘快重啟？ 家長和教師工會唱反調

洛杉磯訊
洛杉磯學區。（資料圖片）
洛杉磯學區。（資料圖片）

部分洛杉磯聯合學區（LAUSD）家長表示，計畫在本周六實施另一場Zoom黑屏行動，目的向學區施壓，盡快重啟學生返校上課。本周一曾經發生過一次類似事件，不過教師工會反對儘快重啟，除非有更多教師接種新冠疫苗

洛杉磯學區是全美第二大規模學區，目前洛縣府已經為縣域小學重啟返校制定標準，不過LAUSD及教師工會予以駁回，雖然聯邦疾病防治中心已表示重啟安全，也不必讓所有教師接種疫苗。

加州絕大多數學生採用線上教學近一年時，州長紐森（Gov.Gavin Newsom）近日表示，加州學校將很快重啟返校上課。對於仍堅持更多教師接種疫苗的LAUSD教師來說，州長的說法存在很多疑問。

洛杉磯聯合教師組織聲明表示，所謂州長急著讓學生返校上課，完全是出於政治上的考量，而非科學。該組織聲稱將於下周投票，拒絕返校上課直到滿足某些要求，包括所有返校教職員接種疫苗，以及洛縣COVID-19感染者數量繼續減少。

數周以來，州長紐森與立法者商討達成重啟校區的共識，以及如何處理好本學年遇到的問題。加州公立學區約600萬名學生，多數學生自2020年3月中旬開始就與校區無緣。一名州議員上周提出一項65億元的撥款計畫，目標是保證所有學校在今年春季前重啟，但州長紐森認為這個時間表太慢並表示會否決。

學區 疫苗 加州

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