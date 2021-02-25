洛縣華人密集區雙屍案死者為西裔 作案動機暫不明

洛杉磯東區華人密集縣屬地羅蘭岡日前發生雙屍命案，經證實兩名死者均為西裔。（谷歌截圖）

洛杉磯 縣東區華人密集的縣屬地羅蘭岡 （Rowland Heights）24日晚傳出雙屍謀殺命案，兩名成年男子頭部中槍斃命。洛杉磯縣法醫辦公室25日向本報證實，兩名男子均為西裔，一名20歲左右，另一名30歲左右，具體身分信息有待通知家屬之後才能公佈。目前屍檢報告暫未完成，警方正在調查案發原因。

洛縣 警局兇殺案小組指出，案發時間為2月24日晚7時50分，案發地點位於羅蘭岡Villa Clara街18000號街區，警方接到報告後抵達現場發現，民宅內兩名成年男子頭部遭遇創傷，洛縣消防局急救人員宣佈兩人當場死亡。

本報記者聯絡案發後第一時間負責此案的洛縣警局核桃／鑽石吧分局（LASD Walnut／Diamond Bar Station），巡官Avola表示，警方抵達現場時發現兩名男子身亡，室內沒有發現任何武器。有關本案的作案動機暫不明，警方也未逮捕任何可疑嫌犯。

據悉，案發現場位於羅蘭岡Villa Clara街18000號街區，鄰近富樂頓路（Fullerton Road），但該街是一條死巷子，裡面全是住宅，與富樂頓路沒有交會口。

警方呼籲本案知情人可向洛縣警局兇殺案小組舉報：323-890-5500。如希望匿名舉報，也可以撥打「Crime Stoppers」，電話：800-222-8477，或上網舉報：http://lacrimestoppers.org。