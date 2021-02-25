我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

戴琪：中國須履行貿易協議承諾 將檢視強迫勞動

洛縣華人密集區雙屍案死者為西裔 作案動機暫不明

記者王全秀子／羅蘭岡報導
洛杉磯東區華人密集縣屬地羅蘭岡日前發生雙屍命案，經證實兩名死者均為西裔。（谷歌截圖）
洛杉磯東區華人密集縣屬地羅蘭岡日前發生雙屍命案，經證實兩名死者均為西裔。（谷歌截圖）

洛杉磯縣東區華人密集的縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights）24日晚傳出雙屍謀殺命案，兩名成年男子頭部中槍斃命。洛杉磯縣法醫辦公室25日向本報證實，兩名男子均為西裔，一名20歲左右，另一名30歲左右，具體身分信息有待通知家屬之後才能公佈。目前屍檢報告暫未完成，警方正在調查案發原因。

洛縣警局兇殺案小組指出，案發時間為2月24日晚7時50分，案發地點位於羅蘭岡Villa Clara街18000號街區，警方接到報告後抵達現場發現，民宅內兩名成年男子頭部遭遇創傷，洛縣消防局急救人員宣佈兩人當場死亡。

本報記者聯絡案發後第一時間負責此案的洛縣警局核桃／鑽石吧分局（LASD Walnut／Diamond Bar Station），巡官Avola表示，警方抵達現場時發現兩名男子身亡，室內沒有發現任何武器。有關本案的作案動機暫不明，警方也未逮捕任何可疑嫌犯。

據悉，案發現場位於羅蘭岡Villa Clara街18000號街區，鄰近富樂頓路（Fullerton Road），但該街是一條死巷子，裡面全是住宅，與富樂頓路沒有交會口。

警方呼籲本案知情人可向洛縣警局兇殺案小組舉報：323-890-5500。如希望匿名舉報，也可以撥打「Crime Stoppers」，電話：800-222-8477，或上網舉報：http://lacrimestoppers.org。

案發地點是一條死巷子。（谷歌截圖）
案發地點是一條死巷子。（谷歌截圖）

洛縣 羅蘭岡 洛杉磯

上一則

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

下一則

兩男子在南加商號爆發爭執 其中一人拿出槍射對方

延伸閱讀

洛杉磯華人聚集區 羅蘭岡驚傳兩男中槍雙屍命案

洛杉磯華人聚集區 羅蘭岡驚傳兩男中槍雙屍命案

頂尖房產與貸款經紀╱劉艶秋 談房屋淨值投資

頂尖房產與貸款經紀╱劉艶秋 談房屋淨值投資
慶牛年酷點子！車遊羅蘭岡 集點12生肖

慶牛年酷點子！車遊羅蘭岡 集點12生肖
慶牛年 車遊羅蘭岡 集點12生肖

慶牛年 車遊羅蘭岡 集點12生肖
羅蘭岡除夕搶案 華婦烘焙店遇劫 附近商家怕怕

羅蘭岡除夕搶案 華婦烘焙店遇劫 附近商家怕怕
金城銀行業務成長 稅後純利創新高

金城銀行業務成長 稅後純利創新高

熱門新聞

5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02
世界有名的美國高爾夫球手老虎伍茲 (Tiger Woods) 23日出車禍，腳部多處重傷。（老虎伍茲推特）

高球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救

2021-02-23 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？
戴琪談對中策略：我們要邊嚼口香糖、邊下西洋棋

戴琪談對中策略：我們要邊嚼口香糖、邊下西洋棋
紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高