Lady Gaga愛犬離奇被劫 懸賞50萬希望愛犬回歸

洛杉磯市警局表示，事件發生後受害人被送往醫院，目前尚無傷勢細節可以公佈。（洛市警局臉書下載）

一名遛狗男子週三晚在散步遛狗時遭人開槍射擊，狗狗被劫。該男子當時正在遛Lady Gaga的法國鬥牛犬。Lady Gaga目前提供50萬元獎勵，希望愛犬回歸。

該起射殺遛狗人槍擊 事件發生在周三晚9點45分左右，當時受害人正在洛杉磯 市塞拉博尼塔大道和日落大道（Sierra Bonita Avenue and Sunset Boulevard）交口附近遛狗 ，負責調查本案的洛杉磯市警局員警表示，事件發生後受害人被送往醫院，目前尚無傷勢細節可以公佈。

接近Lady Gaga的消息人士表示，這位奧斯卡和格萊美獎得主將提供50萬元獎金，希望愛犬平安歸來。兩隻在槍擊中被劫走的狗名叫科吉和古斯塔夫。任何知情者可聯絡[email protected]。

警方表示，遛狗人被射擊後，兩隻狗被襲擊者帶走，襲擊者乘坐一輛淺色轎車離開現場，可能是一輛日產汽車。錄像顯示，現場一名警官將一隻法國鬥牛犬裹在毯子裡，但目前還不清楚這隻狗是小偷帶走的狗還是第三隻狗。

2018 年10 月，Lady Gaga曾在其Instagram帳戶上公佈了一張法國鬥牛犬照片。據美國 肯內爾俱樂部稱，該品種在美國排名第四。