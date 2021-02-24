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南加橙縣爾灣街頭賽車致命案 亞裔被告無罪釋放

橙縣訊
涉嫌街頭賽車，而被控謀殺罪的男性嫌犯Patrick Le被陪審團裁決謀殺罪不成立。（谷歌地圖截圖）
涉嫌街頭賽車，而被控謀殺罪的男性嫌犯Patrick Le被陪審團裁決謀殺罪不成立。（谷歌地圖截圖）

橙縣高等法院法官Gregg Prickett日前宣佈，因陪審團無法對涉嫌街頭賽車，而被控謀殺罪的亞裔男性嫌犯Patrick Le作出一致裁決，以11比1流審無罪釋放。被告Le訂3月26日返回法院進行審前聽證會，以考慮是將案件撤回還是應進行其他審判。

據悉涉案的致命車禍發生於2018年7月3日下午，案發地點在爾灣（Irvine）的緬因街（Main Street），這起車禍源於街頭賽車。橙縣檢察官辦公室高級副檢察長Janine Madera在此案的庭審摘要中表示，尚不清楚下午3點後街頭競賽是如何開始的。

案發時被告Le駕駛Acura RL汽車，共同被告人Anthony Gabriel Valenzuela駕駛Hyundai Veloster，在爾灣的緬因街和Red Hill街行駛，與Le相鄰的穿梭巴士司機聽到發動機轉速變化時，當時道路上的限速為時速50。

副檢察長Madera在審判摘要中表示，當交通信號燈變成綠色時，Le和Valenzuela迅速從極限線（limit line）起飛並迅速加速，這在穿梭巴士的視頻中清楚地顯示出來。附近一家企業的視頻監控也顯示，這就是一起街頭賽車。「遠離擁擠的街道，Le和Valenzuela顯然比其他車輛快」。

Valenzuela進入第二線道，而Le選擇進入第一線道而不是放慢腳步，讓Valenzuela領先。當Valenzuela從第二線道駛入第一線道時，他的車的前部保持在Le車的前方。

Madera稱，Le並沒有放慢腳步讓Valenzuela超車，並保持前進步伐，轉向黃色的雙分隔帶，並駛入迎面而來的交通帶。而當時汽車以每小時60至63英里的速度行駛。受害者43歲Carmella Van猛踩汽車的剎車，但Le根本沒有踩剎車。取而代之的是，他徑直駛向受害者的車輛，撞向受害者駕駛的汽車，強大撞擊力量使受害者當場死亡。

Le的律師Brian Gurwitz辯稱，Valenzuela將Le趕出自己的行車線。Le還指出，Valenzuela有長期駕駛違規歷史，可追溯至2009年5月在聖塔安那市（Santa Ana）闖紅燈，2017年11月在芳泉谷（Fountain Valley）開了一張超速罰單。Valenzuela總共累積八張超速罰單，並且在2019年還捲入芳泉谷的一場車禍中。

Gurwitz辯稱，被告Le沒有參加街頭賽車，不應該對被告指控謀殺，「最多是過失殺人」。據悉二級謀殺罪判處15年至無期徒刑，但過失殺人罪不會判處無期。

另外Valenzuela被控以二級謀殺，將於4月30日在新港灘（Newport Beach）法院過堂進行審前聽證。

汽車 賽車 車禍

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