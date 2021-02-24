嬌生疫苗能成美國新希望嗎？今FDA批准 下一步又如何
美國食品藥物管理署（FDA）24日表示，嬌生公司研發的新冠疫苗對於防止中等至嚴重程度的新冠肺炎高度有效，已符合緊急批准使用的條件。嬌生疫苗的副作用與其他疫苗大致相同，其最大優勢在於只需施打一劑，並且無需冷凍，使運輸及接種效率大幅提高。
FDA指出，根據大型臨床試驗結果，該疫苗對於中度至重度病症有66％的預防效果，對於最嚴重的病症則有85％的預防效果。
這只是FDA對美國第三種疫苗選擇方案進行評估的第一步。26日諮詢小組將辯論臨床試驗結果是否有力，以決定是否推薦嬌生公司旗下強生藥廠（Janssen）所開發的疫苗。
嬌生公司在美國，拉丁美洲和南非的4萬4000名成年人測試其疫苗。不過FDA分析警告，尚不清楚該疫苗對每種變種病毒的效果如何。
嬌生公司先前曾宣布該疫苗在美國的效果良好，對抗中重度COVID-19的有效率為72％，拉丁美洲為66％，南非則是57％。南非效率最低，主因當地有抗疫苗的新冠變種毒株大肆流行。儘管如此，南非因阿斯利康疫苗( AstraZeneca )尚未顯示足夠的臨床試驗結果，還是決定為一線醫療工作人員注射嬌生疫苗。
FDA分析發現，接種嬌生疫苗約14天後，保護作用就開始顯現。到28天時，接種組中沒有測試者感染新冠住院或死亡，而接受安慰劑注射的研究接受者中，則有16人住院和7人死亡。並且在包括非裔及拉丁裔參加者在內的各個種族中，有效性和安全性一致。
嬌生原本有望成為世界上第一個單劑量新冠疫苗，但本月初墨西哥宣布將使用中國康希諾（CanSino）生產的一劑疫苗。該疫苗採用與嬌生公司類似的技術製造，但最初是作為兩劑選擇開發的，直到去年秋天才開始進行一劑測試。
雖然臨床數據表明，嬌生疫苗的有效性不及莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer），但全球所有疫苗均在不同條件下進行測試，很難進行橫向比較。不過單劑疫苗相比二劑，有更高的便利性，決策者將決定是否將其視為折衷方案，以便更多人更快的進行疫苗接種。
與其他疫苗一樣，嬌生注射液的主要副作用是注射部位的疼痛以及發燒、疲勞和頭痛。研究測試者中，除一人有稍明顯反應外，沒有發生嚴重的過敏反應。而接種其他疫苗，則都有引發嚴重過敏反應的案例。儘管FDA建議進一步監測血凝塊，但到目前為止，約有15名嬌生疫苗接種者和10名安慰劑接種者回報相關結果，並不足以說明疫苗會引發副作用。
美國和許多其他國家目前正在使用的莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）疫苗必須保持超低溫冷凍狀態，而嬌生的注射疫苗可以在普通冰箱中保存三個月，因此更容易儲存。阿斯利康疫苗( AstraZeneca )在歐洲，英國和以色列廣泛使用，其製備方法與此類似，但需要兩劑也需要冷藏。
儘管美國已有超過50萬新冠死亡病例，但由於後勤和天氣延誤，疫苗接種速度一直低於預期。到目前為止，約有4450萬美國人已至少接種輝瑞或莫德納生產的第一劑疫苗，其中近2000萬人則已注射第二劑疫苗。
即使FDA批准嬌生疫苗在美國使用，也不會立即大幅增加疫苗供應量。預計只有幾百萬劑準備在第一周內發貨。但是嬌生本周告訴國會，預計到3月底，將提供2000萬劑，在夏天則能提供1億劑。歐洲監管機構和世界衛生組織也在考慮嬌生疫苗。該公司的目標是到2021年年底生產約10億劑疫苗。
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