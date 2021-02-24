嬌生疫苗能成美國新希望嗎？今FDA批准 下一步又如何

5種疫苗差異比較圖（本社提供）

美國 食品藥物管理署（FDA）24日表示，嬌生 公司研發的新冠疫苗 對於防止中等至嚴重程度的新冠肺炎高度有效，已符合緊急批准使用的條件。嬌生疫苗的副作用與其他疫苗大致相同，其最大優勢在於只需施打一劑，並且無需冷凍，使運輸及接種效率大幅提高。

FDA指出，根據大型臨床試驗結果，該疫苗對於中度至重度病症有66％的預防效果，對於最嚴重的病症則有85％的預防效果。

這只是FDA對美國第三種疫苗選擇方案進行評估的第一步。26日諮詢小組將辯論臨床試驗結果是否有力，以決定是否推薦嬌生公司旗下強生藥廠（Janssen）所開發的疫苗。

嬌生公司在美國，拉丁美洲和南非的4萬4000名成年人測試其疫苗。不過FDA分析警告，尚不清楚該疫苗對每種變種病毒的效果如何。

嬌生公司先前曾宣布該疫苗在美國的效果良好，對抗中重度COVID-19的有效率為72％，拉丁美洲為66％，南非則是57％。南非效率最低，主因當地有抗疫苗的新冠變種毒株大肆流行。儘管如此，南非因阿斯利康疫苗( AstraZeneca )尚未顯示足夠的臨床試驗結果，還是決定為一線醫療工作人員注射嬌生疫苗。

FDA分析發現，接種嬌生疫苗約14天後，保護作用就開始顯現。到28天時，接種組中沒有測試者感染新冠住院或死亡，而接受安慰劑注射的研究接受者中，則有16人住院和7人死亡。並且在包括非裔及拉丁裔參加者在內的各個種族中，有效性和安全性一致。

嬌生原本有望成為世界上第一個單劑量新冠疫苗，但本月初墨西哥宣布將使用中國康希諾（CanSino）生產的一劑疫苗。該疫苗採用與嬌生公司類似的技術製造，但最初是作為兩劑選擇開發的，直到去年秋天才開始進行一劑測試。

雖然臨床數據表明，嬌生疫苗的有效性不及莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer），但全球所有疫苗均在不同條件下進行測試，很難進行橫向比較。不過單劑疫苗相比二劑，有更高的便利性，決策者將決定是否將其視為折衷方案，以便更多人更快的進行疫苗接種。

與其他疫苗一樣，嬌生注射液的主要副作用是注射部位的疼痛以及發燒、疲勞和頭痛。研究測試者中，除一人有稍明顯反應外，沒有發生嚴重的過敏反應。而接種其他疫苗，則都有引發嚴重過敏反應的案例。儘管FDA建議進一步監測血凝塊，但到目前為止，約有15名嬌生疫苗接種者和10名安慰劑接種者回報相關結果，並不足以說明疫苗會引發副作用。

美國和許多其他國家目前正在使用的莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）疫苗必須保持超低溫冷凍狀態，而嬌生的注射疫苗可以在普通冰箱中保存三個月，因此更容易儲存。阿斯利康疫苗( AstraZeneca )在歐洲，英國和以色列廣泛使用，其製備方法與此類似，但需要兩劑也需要冷藏。

儘管美國已有超過50萬新冠死亡病例，但由於後勤和天氣延誤，疫苗接種速度一直低於預期。到目前為止，約有4450萬美國人已至少接種輝瑞或莫德納生產的第一劑疫苗，其中近2000萬人則已注射第二劑疫苗。

即使FDA批准嬌生疫苗在美國使用，也不會立即大幅增加疫苗供應量。預計只有幾百萬劑準備在第一周內發貨。但是嬌生本周告訴國會，預計到3月底，將提供2000萬劑，在夏天則能提供1億劑。歐洲監管機構和世界衛生組織也在考慮嬌生疫苗。該公司的目標是到2021年年底生產約10億劑疫苗。