洛市一讀通過「英雄工資」加薪五元 但仍待二讀定案

洛市一讀通過「英雄工資」。（本報檔案照）

洛杉磯 市議會24日以14比1通過「英雄工資」的決議，將要求大型超市、藥店的雇主在疫情 期間增加員工五元時薪。但因為該決議不是一致通過，還將在3月3日再度也是最終投票。

時薪增加五元的「英雄工資」，適用於所有經理層級以下的員工，包括全國員工數在300人或以上的所有超市（grocery）、零售店如沃爾瑪和藥店（pharmacy），且其分店的員工在十人以上，都適用該法案。

時薪補償是在員工原有工資基礎上每小時增加五元，持續120天。根據ZipRecruiter，洛杉磯超市員工每小時約賺17.51元。據悉，這是因為一些必要行業的雇主在疫情後已主動替員工增加時薪。根據洛市法律，雇員至少26人和更多的企業，自去年7月1日起最低時薪已上調為15元。

洛市議會主席Nury Martinez是提出「英雄工資」動議的市議員之一。他表示，對於商店員工，合理的補償是應該做的。「收銀員，倉庫人員等，自去年3月冒著生命危險只賺最低工資，確保民眾可以安全度過居家避疫時間。這些商號雖然賺了很多錢，但都沒有惠及這些員工。這些公司可以支付得起薪資補償，他們只是不想做。」

就在前一天，洛杉磯縣政委員發佈緊急決議，對縣直屬地區的大型超市和藥物零售商員工增加五元時薪。長堤 市日前也通過相似的4元時薪上調法案，但是被告上了法院。為了表示對該法案的抗議，Kroger本月初宣佈關閉其長堤市兩家商店。