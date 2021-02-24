南加華人密集城市的嚴重車禍 死者是20歲華裔

電力公司人員22日在現場維修被撞毀的電線桿。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣法醫辦公室24日證實，21日午夜發生在亞凱迪亞市（Arcadia）的一起致命車禍 ，死者是來自聖瑪利諾市、20歲的Dylan Chan。法醫辦公室指出，他的死亡方式是意外（Accident），死因是突發性外傷（BLUNT FORCE TRAUMATIC INJURIES）。

由於聖瑪利諾市有很多華裔居民，推測死者應是華裔，且下個月即3月22日就要過21歲生日。

21日晚約23時37分，亞市Las Tunas大道和El Monte道交口附近發生嚴重車禍，導致一死兩傷，現場一片狼藉，汽車 殘骸散落一地，路燈的水泥柱直接被撞斷。

影音來源：記者張宏／攝影

據初步調查，一輛汽車在Las Tunas大道上向東行駛，在靠近El Monte道時，車子失去控制撞到路邊兩個電線桿和一個防洪控制圍欄。警察 趕到現場時，發現車內駕駛者已當場死亡，另外兩名乘客受傷，被送往醫院接受治療。

據一名現場知情人士，現場四處散落著汽車殘骸，兩個燈柱的水泥石頭被撞飛到百呎之外，碎片到處都是。車體則嚴重變形到根本看不出什麼款式的車，後來調查人員初步認為是輛Tesla，登記車主的住址是在阿蘇薩（Azusa）。當時車裡有三個人，其中兩個人坐前座，第三個人坐在後面，車禍發生時，後面的那個人從車內飛出來，受傷相對比較輕。但駕駛者在警察趕到現場時已沒有脈搏，車子還著火，死者屍體被燒到。

目前此案還在調查中，不排除超速是導致車禍的可能性。有車禍線索的人可通過626-574-5151與亞市警察局聯繫，案號21-0623。如要匿名提供信息，可撥打800-222-TIPS呼叫8477，或使用網站http://lacrimestoppers.org。

據悉，案發的亞市Las Tunas大道近年事故不斷，距離這次車禍不遠處的Las Tunas大道和Live Oak街交界處，在2019年8月8日晚曾發生嚴重車禍，當時駕駛者Carl Chandler從Santa Anita道往Las Tunas大道西向行駛，之後撞向中央島，跑到Las Tunas大道東向路段，並衝向路邊撞進一棟華人花店。亞市消防局趕到事故現場後，駕駛者Carl Chandler死亡，車上沒有其他乘客。

在2016年12月13日凌晨1時50分左右，Las Tunas大道與西Live Oak 交口處的北側人行道發生車禍，一輛豐田Avalon 轎車不知何故失去控制，離開了馬路，造成三死一傷，死者為21歲的Raymond Yniquez、21歲的Marcus Garcia，以及25歲的Anna Velazquez，當天是Anna的生日。