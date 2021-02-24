南加洛縣華人密集城市越裔警局局長卸任

圖為即將卸任Alhambra警局局長提莫西•武（右）及繼任者帕拉（左）。（警局提供）

據城市新聞社（CNS）消息，洛杉磯 縣華裔 人口比例極高的阿罕布拉 市的警局（ Alhambra Police Department）24日宣布，現任越裔局長提莫西•武（Timothy Vu）將於3月24日卸任，由副局長帕拉（Eric Parra)接任。

提莫西•武退職後，將擔任位於杭廷頓灘市Golden West College刑事司法培訓中心副主任。他最後任職時間在3月23日。他於2017年在阿罕布拉市警局任職，先前曾在橙縣西敏市警局工作超過20年。他表示，在將展開新的職業生涯時，對在阿罕布拉市履行職責感到自豪。

提莫西•武在阿罕布拉市警局就職三年間，對警務中採用新技術做出貢獻，這些技術包括調度和警務記錄管理系統，以及警員隨身及車載攝像裝置、無線調度控制台等。同時他還完善了警員招募、保留方法，並讓精神健康專業人員加入警務，以利於對遊民及癮君子更好執法。

市府經理Jessica Binnquist表示，在提莫西•武局長任職期間，充分表現了遠見、睿智、勤勉工作能力，實施了多項改善社區治安的計畫。

繼任局長帕拉，自2019年以來一直擔任副局長，他表示，很期待繼續為阿罕布拉市民眾生活提供安全保障，為所有來訪及工作人員提供高質量服務。