我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫過世 遺孀宣布參選

零售家用電商巨擎Fry's永久熄燈 結束近36年營業

記者楊青／綜合報導
Fry's電器高層24日發佈一項書面聲明，宣佈將關閉其在全美九個州的31家大型零售店，長達近36年的家電王國將永久熄燈。（Fry's官網翻拍）
Fry's電器高層24日發佈一項書面聲明，宣佈將關閉其在全美九個州的31家大型零售店，長達近36年的家電王國將永久熄燈。（Fry's官網翻拍）

零售家用電商巨擎Fry's電器（Fry's Electronics）24日宣佈將關閉其在全美九個州的31家大型零售店，長達近36年的家電王國將永久熄燈。

包括加州各地的所有大型零售店，也將全部關門。

Fry's電器高層24日發佈一項書面聲明，表示公司是經過審慎考慮後，艱難地做出永久關門的決定。聲明表示，除了近年來零售業面臨的巨大挑戰外，新冠疫情也使Fry's的生存更加艱難 。聲明同時表示，該公司將通過有序的清盤程式實施關閉，希望最大程度符合公司、債權人和其他利益相關者的利益。

聲明表示，Fry's從2021年2月24日停止正常運營，開始清盤。希望通過這一有序流程進行清盤，將降低成本，避免額外負債，最大限度地減少對客戶、供應商、房東和同事的影響，並最大限度地提高公司資產對債權人和其他利益相關者的價值。

Fry's也正在與維修和託運供應商聯繫，幫助他們瞭解這對他們意味著什麼，以及協調下一步怎麽辦。

Fry‘s要求那些目前正在修理設備的客戶，或需要從他們公司取貨的託運供應商，可通過電子郵件聯絡客戶服務部門，[email protected]，或可撥打800-811-1745，以便安排交接事宜。

加州 疫情 零售業

上一則

世說新聞／重憶藍可兒案 獨家現場照全網首曝光

下一則

南加洛縣華人密集城市越裔警局局長卸任

延伸閱讀

州長正式簽署法案 加州76億紓困金誰有資格領？

州長正式簽署法案 加州76億紓困金誰有資格領？
加州主計長宣布受野火影響居民 可延後申請延繳產業稅

加州主計長宣布受野火影響居民 可延後申請延繳產業稅
疫情改變消費 跨境電商物流進出口逆勢成長

疫情改變消費 跨境電商物流進出口逆勢成長
去年網購成長逾30% 雜貨運動品成主流

去年網購成長逾30% 雜貨運動品成主流
運費飛漲且倉庫難求 電商物流業苦不堪言

運費飛漲且倉庫難求 電商物流業苦不堪言
五大平台灑紅包 超過百億人民幣

五大平台灑紅包 超過百億人民幣

熱門新聞

加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
世界有名的美國高爾夫球手老虎伍茲 (Tiger Woods) 23日出車禍，腳部多處重傷。（老虎伍茲推特）

高球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救

2021-02-23 20:33
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損
哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲
世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢
暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度