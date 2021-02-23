我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美想聯手台、日、韓 打造「不含中國」的科技供應鏈

伍茲開的捷恩斯GV80救了他？車子翻了幾圈內部無損

加州主計長宣布受野火影響居民 可延後申請延繳產業稅

洛杉磯訊
加州主計長余淑婷(Betty T. Yee)23日提醒近期受野火影響的屋主，可有更多時間申請產業稅延遲繳納計劃（ Property Tax Postponement，簡稱PTP）。（余淑婷臉書）
加州主計長余淑婷(Betty T. Yee)23日提醒近期受野火影響的屋主，可有更多時間申請產業稅延遲繳納計劃（ Property Tax Postponement，簡稱PTP）。（余淑婷臉書）

加州華裔主計長余淑婷(Betty T. Yee)23日提醒南加州近期受野火影響的屋主，將有更多時間申請產業稅延遲繳納計劃（ Property Tax Postponement，簡稱PTP）。

PTP由主計長辦公室管理，允許年長者、盲人或有殘疾，並符合收入及公平資格的人，可延遲支付其自住屋的產業稅。在州長宣布災區中包括31個縣的居民，其中南加的洛杉磯，聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和聖地牙哥縣，可在截止日期6月1日前，申請延遲繳納2020年到2021年的產業稅。

在2019-2020年的納稅年度，加州房主透過PTP計畫推遲繳納超過400萬元的產業稅；截至2月10日，2020年到2021年的財年已支付360萬元。

該計劃資金有限，案子按照先到先處理的順序。申請者必須每年重新申請，並證明繼續符合資格要求。

本稅收年度根據PTP推遲計畫，所有延後的稅收利率為5％。留置權（Lien）將放在不動產上，或針對製造的房屋簽署一個擔保協議，直到遞延的稅款被償還為止。

2021年到2022年納稅年度的PTP申請將於9月提供。詳細信息，可致電800-952-5661。

加州 南加 洛杉磯

上一則

高球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救

延伸閱讀

德州暴雪過後 加州疫苗站重啟

德州暴雪過後 加州疫苗站重啟
加州議會通過 570萬人可領600元紓困金

加州議會通過 570萬人可領600元紓困金
源自丹麥 新變種新冠病毒 加州半數病例與此有關

源自丹麥 新變種新冠病毒 加州半數病例與此有關
加州600元紓困金570萬人可領 預計發23億

加州600元紓困金570萬人可領 預計發23億
洛縣新冠實驗室 檢測有重大缺失

洛縣新冠實驗室 檢測有重大缺失
南韓山區多處野火 約255公頃森林燒毀

南韓山區多處野火 約255公頃森林燒毀

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海
女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等王族一起對戰梅根

女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等王族一起對戰梅根
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？