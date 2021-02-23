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洛縣政府通過範圍更大的房客驅逐禁令

洛杉磯訊
洛縣政府一味保障租戶利益，卻無視小房東的利益，圖為華裔房東協會在抗議。（檔案圖）
洛縣政府一味保障租戶利益，卻無視小房東的利益，圖為華裔房東協會在抗議。（檔案圖）

洛杉磯縣政委員會23日例會投票通過，將當地無法支付房租的承租戶驅逐禁令延期至6月30日。這項地方禁令適用於與州保護重疊以外的部分，涵蓋商業驅逐、無過錯驅逐，並禁止驅逐未經授權的居住者，寵物和其他。

據悉，縣政委員會通常一次延長一個月，但縣政委員Sheila Kuehl建議延長時間。 Kuehl說：最近因疫情造成的病例和死亡人數減少令人感到鼓舞，希望疫情盡快結束。但人們還沒有走出困境，租客也是如此。沒有人應該因為疫情的威脅而被驅逐或無家可歸。因此，洛縣再次採取行動，確保沒有人因這場長期公共衛生危機而失去家園。

縣政委員會一致投票批准禁止對租戶騷擾或報復行為，每次違規行為每天最高罰款5000元，對於報復或騷擾長者或殘障租戶的行為，罰金則加倍。

加州州長紐森（Gavin Newsom）1月底時簽署的禁逐房客令規定，只要租客提交因受新冠疫情影響導致財政困難相關證明，並至少支付了25%租金，房東不得在6月30日前驅趕這些租客。但是，房客以後仍需補交剩餘的房租。目前洛縣政府的房客驅逐禁令適用的範圍更大。

疫情 租客 投票

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