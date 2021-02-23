員工笑 業者哭？洛杉磯縣通過英雄工資時薪多五元

洛杉磯縣縣政委員會23日通過緊急法令，要求食品雜貨店和藥品零售店僱主向在COVID-19大流行期間繼續工作的員工提供「英雄工資Hero Pay」，每小時額外支付五元。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 縣縣政委員會23日通過一項緊急法令，要求縣屬地內的食品雜貨店和藥品零售店僱主，向在新冠肺炎（COVID-19）大流行期間繼續工作的員工提供「英雄工資Hero Pay」，每小時額外支付五元，令時薪高達20元。

該法令由洛杉磯縣縣政委會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）與縣政委員霍莉·米切爾（Holly J. Mitchell）共同起草，

蘇麗絲表示，新冠疫情仍在持續當中，但食品雜貨和藥品零售員工仍冒著安全風險繼續工作服務社區，這些員工包括老年人和單身母親，自大流行開始以來，就一直冒著生命危險，維持食物供應鏈的運行，並提供家庭需要的藥品。許多人在恐懼中工作，缺乏足夠的財政支援，而他們的僱主繼續看到利潤 增長，高管們獲得高額的薪酬獎金。增加員工的英雄工資，是為最脆弱群體爭取權利和尊嚴。

布魯金斯學會一項調查顯示，相關行業的零售商在2020年利潤平均增長了40%，平均利潤為167億元，而其股價平均上漲了33%，公共衛生危機和經濟崩潰使得低工資的一線工人與其雇主和股東之間的鴻溝進一步加大。

洛縣23日通過的緊急法令，要求洛縣轄區的食品雜貨和藥品零售僱主，即在全國公開交易或擁有300名或更多雇員，每個店面擁有十名以上雇員的店家，向其雇員提供「英雄工資」，即在120天內每小時額外支付五元工資。

最低時薪 方面，洛杉磯市和洛杉磯縣政委員會管轄的縣屬地，去年7月1日起都規定雇員至少26人和更多的企業，最低時薪從14.25元調整為15元；雇員少於26人的企業，最低時薪從13.35元調高至14.25元，今年7月1日起並調高為15元，和規模至少26人或更多的公司一致。