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南加橙縣新增疫苗接種點 本周起將把70％疫苗給此群體

橙縣訊
橙縣府在安那罕會展中心新增疫苗接種地點。（取自橙縣縣府）
橙縣府在安那罕會展中心新增疫苗接種地點。（取自橙縣縣府）

由於東海岸和中西部的冬季暴風雨導致交貨延遲，橙縣的新冠疫苗已經用盡。但好消息是橙縣23日（周二）獲得1萬6000劑新冠疫苗，同時在安那罕會展中心（Anaheim Convention Center）開放新的疫苗接種地點。

受疫苗運輸影響，22日（周一）開放的唯一疫苗分發點是在Aliso Viejo的創價（Soka）大學。而23日隨著獲得更多疫苗，創價大學，安那罕會展中心和一家流動診所將開放提供疫苗。

從本周開始，橙縣將把70％的疫苗分配給65歲及以上的居民，其餘的則分配給現在已有資格獲得注射疫苗的新一等級人員，包括老師，托兒服務提供者和食品行業工人。

橙縣府首席執行官Frank Kim表示，官員們原本計劃周三在會議中心開放新的疫苗接種地點，但是得知橙縣可提前獲得1萬6000劑疫苗後，將計畫提前。

橙縣日前從紫色等級發展到疫情程度次輕的紅色等級，這是由於新冠肺炎病例減少，使更多企業重新開放。根據橙縣衛生局數據，住院治療繼續呈下降趨勢，從周日的577人下降到22日（周一）的556人，重症監護的新冠肺炎患者從190人下降到179人。目前重症監護病床空床率為15.9%，呼吸機閒置率為59%。

Kim表示，橙縣居民對新冠測試的需求也有所下降。提到1月是大流行中最致命的月份，死亡人數為1195人，該數字打破去年12月的記錄。新冠大流行期間橙縣死亡人數近54％發生在12月和1月。2月的死亡人數為70人。

疫苗 橙縣 新冠肺炎

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