南加聖伯納汀諾縣新增疫苗接種中心 23日開始登記

聖伯納汀諾縣在庫卡蒙加牧場市新增疫苗接種中心。（縣公衛局臉書）

聖伯納汀諾縣新增設大型新冠肺炎疫苗 接種中心，每天可為500至1000人施打疫苗。同時也開始為較偏遠社區提供疫苗接種車服務。

縣府表示，新增疫苗接種中心位於庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）內陸帝國健康計畫（IEHP）總部，地點：10801 Sixth St.，周二至周六上午10時至午後6時開放，計畫持續六個月。由於疫苗供應有限，希望居民盡快申請登記。登記時間自23日開始，可上網SBCovid19.com/vaccine。IEHP是非營利健康機構，提供內陸聖伯納汀諾縣和河濱縣居民逾130萬人，多項醫療福利 申請服務。

聖伯納汀諾縣也開始採用疫苗接種車，為較偏遠社區居民提供接種服務。目前在縣屬地Crestline及Lake Arrowhead的部分地區實施，其它地區包括聖伯納汀諾市、奇諾岡、科爾登、Lucerne Valley、Twentynine Palms、庫卡蒙加牧場、奇諾、Hesperia、蒙特克萊、Trona及Needles等地。

疫苗接種車提供服務對象，主要是65歲及以上的人士。縣府表示，年長者與成人服務局將安排疫苗接種車所有接種行程及相關預約登記事宜。