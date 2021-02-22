我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

YouTube下架近3000個頻道帳號 大多數涉及中國

世界滑板冠軍違反洛杉磯居家令 舉辦大型聚會被檢控

洛杉磯訊
四度拿到世界滑板錦標賽的冠軍休斯頓（Nyjah Huston）因違反衛生局防疫規定，遭洛市檢方指控輕罪。（休斯頓Instagram)
四度拿到世界滑板錦標賽的冠軍休斯頓（Nyjah Huston）因違反衛生局防疫規定，遭洛市檢方指控輕罪。（休斯頓Instagram)

曾四度拿到世界滑板錦標賽冠軍的休斯頓（Nyjah Huston）與其他四人，因在疫情期間在室內舉辦大型派對，違反衛生局防疫規定，近日遭洛杉磯市檢方指控輕罪。

休斯頓及派對屋主Edward Essa，今年1月9日在Fairfax家中舉辦一場至少40人的大型聚會，音量過大遭鄰居檢舉而被警方發現。洛市市長賈西提（Eric Garcetti）得知後，下令洛杉磯水電局（L.A. Department of Water and Power）切斷該住宅的供電供水。

事實上，該住宅分別於去年9月及10月舉辦派對，警方曾兩度給予警告，告知私人派對違反居家避疫令。該住宅位於Fairfax的North Curson大街800號附近。

其他遭檢方起訴的三人，與休斯頓舉辦的派對無關，不過同樣是因爲舉辦大型聚會而遭起訴。他們曾多次在洛市家中或其他地方舉辦閉門的「秘密派對」。

今年1月初時，洛杉磯的新冠疫情曾面臨前所未有的挑戰，確診人數是疫情爆發以來最多的時段。政府官員也多次公開強調，居民禁止舉辦私人聚會。洛市檢察長富爾（Mike Feuer）表示，新冠疫情改變了大家的生活方式，但仍有些人不願意改變行為，共同防疫。

疫情 洛杉磯 防疫

上一則

南加聖地牙哥縣警員處理家暴案遭槍擊 警方追捕槍手

延伸閱讀

洛縣疫情放緩 洛市接種站23日重開

洛縣疫情放緩 洛市接種站23日重開
2抖音網紅疫期聚眾開趴 出庭不認罪

2抖音網紅疫期聚眾開趴 出庭不認罪
紐森到訪金山疫苗接種中心

紐森到訪金山疫苗接種中心
賈西提：旅館收容遊民門匙計畫 延長至9月30日

賈西提：旅館收容遊民門匙計畫 延長至9月30日

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

「房匙計畫」費用全由聯邦承擔 洛杉磯市將擴大收容遊民

「房匙計畫」費用全由聯邦承擔 洛杉磯市將擴大收容遊民

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
負責駕駛和操控火星車的嚴正博士。（取自NASA官網）

NASA華裔主管 嚴正駕駛毅力號 2/18登陸火星

2021-02-15 22:15
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手
「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？