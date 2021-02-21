南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

內陸華人聯誼會前會長李恩慶。（記者王若然／攝影）

內陸華人 聯誼會（Inland Chinese Association）的私人橙子果園每年時值橙子豐收的2、3月，都會開放給公眾自採，所得收入全部用於慈善事業。每次果園開放時都車水馬龍，開放幾小時就吸引了好百人前來採摘。據內陸華人聯誼會前會長李恩慶，此處的橙子飽滿多汁、小有名氣，還有來自爾灣的華人開賓利豪車兩小時前來採摘。

影音來源：記者王若然

李恩慶介紹說，橙子園主人內陸華人聯誼會廖會長。他因為人低調，因此由李恩慶來做果園介紹。李恩慶說，七年前廖會長將自家位於河濱縣的兩處共十畝橙子園捐出來供民眾採摘。果園每年採摘活動發起、組織都由內陸華人聯誼會的眾多義工負責。他估計果園每年的維護費需要大幾千元，還要加上土地稅等費用。他說，橙子園已經在南加華人圈累積了不少名氣，每年到了橙子成熟季，就會有民眾打電話來問何時開放。除了本地華人回來採橙子，還有從巴沙迪那（Pasadena），爾灣遠道而來的民眾。

在2月21日當天，果園開放時間為中午12時至下午4時，未到中午，果園門口的路邊車就停了一大串。等到下午，車子停了有一哩長，直到活動結束，車子還絡繹不絕。果園門口有幾位內陸華人聯誼會的義工在組織工作，民眾從這裡領取袋子，就可以進入隨意採摘橙子。一袋橙子裝滿只要10元。果園內大多是帶著孩子，一大家子來採橙子的華人家庭。有經驗的還會推著小車裝橙子，還有的則自帶長棍，用於摘取樹頂較高處的橙子。

李恩慶說，採摘活動已舉辦七年，每年都吸引著大量民眾。去年因疫情來襲，現場幾乎沒有義工組織，因此收入有限。但仍有民眾寄來支票以支持協會的慈善事業。今年經過商討，發現十畝橙子園在保持社交距離的情況下，可以容納約3000民眾，因此在遵守防疫準則的情況下開放了橙園。上個周日在開放的僅四小時時間裡，就賣出了700多袋橙子（約兩萬磅）。

李恩慶說，果園自七年前開放採摘所得收入，已經為河濱縣學區 的貧困兒童捐贈7000多雙新鞋，並繼續加碼認捐聖伯納汀諾縣（San Bernadino）學區一萬雙鞋。橙子10元一袋，買兩袋就可以買三雙新鞋給三個小孩。李恩慶說，由校長告訴他們有很多孩子都是人生中的第一雙鞋子，李恩慶聽了很感動。

內陸華人聯誼會成立於1989年，已經有30多年歷史。李恩慶介紹說，河濱縣華人的歷史很悠久，當年的華人對於河濱縣的橙子業有著特殊貢獻：一是柑橘的灌溉方法，二是對柑橘的包裝方法。而河濱縣也正是由於柑橘業的蓬勃發展而富裕，當地的中國 城也隨之形成。1997年，中國廣東省江門市與河濱市結為友好城市，這其中的原因，正是河濱當年的華裔先民來自江門，並給美國帶來了柑橘種植技術。

果園地址為：2680 Myers St. Riverside, CA 92503。果園下次開放時間為2月28日中午12時至下午4時。李恩慶表示，下次開放後再視果園具體情況看是否再開放。