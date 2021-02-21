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又有東谷華人居民非法種大麻被抓

記者啟鉻／綜合報導
東谷華人嫌犯馮一寶（譯音）（警方提供）
東谷華人嫌犯馮一寶（譯音）（警方提供）

河濱縣東谷市（Eastvale）一名華人居民近日涉嫌非法經營至少兩個大麻屋被抓，警方查獲2700餘株大麻。警方在進入2月間，已查獲多個室內外非法大麻農場，查獲大量非法武器及現鈔約70萬元。

據警方提供資訊，嫌犯馮一寶（YiBao Feng，譯音）64歲，東谷市居民，於2月20日被警方拘捕。河濱縣警局赫汝帕谷市分局當天上午9時至午後3時行動，查獲嫌犯在Leanne St.6640號街區，Wells Springs St.7000號街區等地經營的大麻屋，查獲大麻大約2750株，以及數磅加工大麻。嫌犯涉嫌非法大麻種植、非法交易等罪名被捕，拘押在Robert Presley Detention Center。同時電力公司也介入調查，尚未透露嫌犯偷竊電力情況。

警方也呼籲民眾進一步舉報嫌犯可能涉及其它違法案件，致電951-955-2600，河濱縣警局赫汝帕谷分局。

就在2月18日，河濱縣警方在縣屬地Saga，查獲六個非法大麻農場，查獲大麻約4576株，加工大麻1379磅，總重大約1.5噸，收繳三支非法武器，包括兩支長槍，一支短槍。尚未公布嫌犯被捕消息。同樣在該地，警方於二天前，查獲多個大麻屋，同時還有大麻加工廠，繳獲多支武器及大量現鈔，估計逾70萬元，部分嫌犯被捕，該案進一步調查中。

河濱縣警局艾辛諾湖市分局特別執法組，於11日對Wildomar市區一棟民眾搜查，地址是Palomar街23100號街區。查獲非法種植大麻約3000株，100磅加工大麻，還有非法武器等。嫌犯Jared Barbosa，33歲，當地居民，被拘捕，現關押在Cois Byrd 拘押中心。

警方展示在縣屬地查獲非法大麻業者持有槍支及現鈔。（警方提供）
警方展示在縣屬地查獲非法大麻業者持有槍支及現鈔。（警方提供）
東谷市華人非法種植大麻。（警方提供）
東谷市華人非法種植大麻。（警方提供）
東谷華人嫌犯馮一寶（譯音）（警方提供）
東谷華人嫌犯馮一寶（譯音）（警方提供）
警方展示在縣屬地查獲非法大麻業者持有槍支及現鈔。（警方提供）
警方展示在縣屬地查獲非法大麻業者持有槍支及現鈔。（警方提供）
東谷市華人非法種植大麻。（警方提供）
東谷市華人非法種植大麻。（警方提供）

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