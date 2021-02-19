普查局代局長：2020普查資料不包括公民或移民信息

人口普查局代理局长 Ron Jarmin。( 人口普查局提供)

美國人口普查 局代理局長 Ron Jarmin 近日發表文章指出，人口普查局預計在今年 4 月 30 日完成 2020 年人口普查的首批結果，其中包括全國、50個州、哥倫比亞特區和波多黎各的人口統計信息。各州的人口統計結果將確定每個州在聯邦眾議院的席位。他強調，2020 年人口普查資料不包括公民身份或移民 狀態的相關信息。

Jarmin 解釋說，人口普查局原計劃在 2020 年 12 月 31 日前公布這些結果，但是由於新冠病毒（COVID-19）疫情被推遲；另一方面，也為處理資料時解決所發現的問題提供了充足的時間。他表示，人口普查局正在仔細研究並解決發現的所有問題。他重申，人口普查局的目標是編制一份完整而准確的人口普查，即統計生活在美國的每個人，而且在正確的地點只算上一次。

Jarmin 還表示，人口普查局將繼續提供有關 2020 年人口普查質量的最新資料，包括來自外部專家的分析。這些努力將讓公眾對 2020 年人口普查的幕後情況，有一個前所未有的了解，並增強使用 2020 年人口普查結果的信心。

代理局長強調，2020 年人口普查資料産品不包括公民身份或移民狀態信息。為執行總統在 2021 年 1 月簽發的行政命令，人口普查局為國會席位分配生成的資料，將不包括公民身份或移民狀態信息。人口普查局在今 年 1 月 12 日停止了 2020 年人口普查美國移民狀態方面的作業。