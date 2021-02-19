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洛杉磯中領館新規 赴華人員抗體呈陽性增加CT檢測

本報記者／洛杉磯報導
中國駐洛杉磯總領館又出重磅新規，抗體檢測陽性的人需要做CT檢測。（官網截圖）
中國駐洛杉磯總領館又出重磅新規，抗體檢測陽性的人需要做CT檢測。（官網截圖）

洛杉磯回中國，如新冠抗體呈陽性要額外做CT檢測！中國駐洛杉磯總領館又出重磅新規，曾確診患有新冠肺炎，或雖未確診但核酸、IgM抗體檢測任一項為陽性的有新冠肺炎感染史的乘客，如從洛杉磯離境需要額外做CT檢測且自行隔離14天。CT檢測費用從數百美元至數千美元不等。

中領館官方通知指出，當前全球疫情形勢仍然十分嚴峻，跨境旅行感染傳播風險依然較大。為進一步做好遠端防控，防止境外疫情輸入，駐洛杉磯總領館就雙檢測有關事項補充通知：一、在美人員避免中轉第三國赴華。自2021年2月18日起，總領館不再為從美國經第三國赴華人員審發健康碼。二、在第三國人員謹慎選擇經洛杉磯赴華。三、有新冠肺炎感染史人員，應在病癒後隔離監測、檢查後申請健康碼。曾確診患有新冠肺炎，或雖未確診但核酸、IgM抗體檢測任一項為陽性的有新冠肺炎感染史的乘客，如從洛杉磯離境，應按以下程序辦理：（一）在病癒後進行肺部檢查，並進行2次核酸檢測（採樣時間間隔不短於24小時），並將醫院出具的載有肺部CT或X光結果的診斷證明和2次核酸檢測為陰性的證明，通過電子郵件提交給總領館審核。（二）經總領館審核後，請繼續自行進行14天隔離管理和健康狀況監測。（三）如隔離監測情況正常，再按要求在離境前2日內進行「雙檢測」，提交相應證明申請獲得健康碼。 詳情可登錄http://losangeles.china-consulate.org/chn/lbyj/t1854649.htm查詢。

新規公布後，尤其是抗體陽性要做CT檢測的要求，受到很多抱怨。一名網友表示，在美國做CT檢測並不便宜，即使有保險也要花費幾百元，沒保險可能要幾千元。預約也很麻煩，先要找家庭醫生開證明，再去檢測中心預約，現在疫情期間檢測中心都在限流，可能一兩個月才能約上。

不僅感染新冠的人抗體會呈陽性，那些接種疫苗的人也可能檢測出陽性抗體。華人李先生最近剛接種完兩劑疫苗，他說，本想在回國前接種完疫苗更加安全，沒想到新規出來反成了絆腳石。因為他聽說，如果有接種中國疫苗證明就可過關，但如果是接種美國疫苗，可能無法作為有效證明。等抗體陽性過去再做檢測，又要拖很久。

檢測 洛杉磯 疫苗

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