毅力號著陸火星 操控工作華人負責

火星車毅力號著陸時刻，嚴正在家觀看直播，準備上陣工作了。（嚴正提供）

火星車毅力號（Perseverance）18日於火星地表成功著陸。「很高興，第一天要開始『上班』了」。噴氣動力實驗室(JPL)負責駕駛和操控火星車的機器人界面和可視化小組主管嚴正博士笑說，火星車一旦著陸，接下來就是他和小組同事們的工作了。

當天著陸時刻，嚴正在家中觀看直播，表示他的輪班將在當天西岸時間下午4點開始到次日晨4點。「現在心情很興奮」，在火星車降落後，有很多朋友立刻發簡訊給他，開玩笑稱「嚴正你有就業 保障（job security）了」。因為疫情原因，團隊不能聚在一起開慶功會，因此毅力號降落後，他和同事在家遠程慶祝，分享記憶中最喜歡的時刻。

嚴正和他的團隊接下來的工作是檢查火星車功能是否正常，「就像所有的新車一樣，一開始要看看有沒有損害」。他回憶上一次2012年好奇號降落後，就發現某一個測風速的部件被石頭打到，因此接下來三天會將整車檢視一下。同時這三天最重要的事還有給火星車「腦袋換一下」。他表示，因為在過去七個月都是如同「飛行模式」，在旅程中火星車只需要導航、測量速度等簡單功能，所以火星車的操作系統類似處於安全模式，比較小且簡單。等到了火星表面就需要自動駕駛、圖像處理等功能，因此要「換一個腦袋」。

降落後毅力號很快發回了第一張照片。他解釋這張照片只是一張像素縮減的圖標照，算是報個平安。不過他表示，這張圖片比起好奇號當時寄回的照片更清晰，濾鏡上的塵土比較少，說明精確定點著陸做得非常好，「很厲害」。他預計大約再過兩天，降落過程的視頻會傳回地球並公布。這是第一次在降落器上安裝了攝像頭，可以看到整個降落過程，「很有意思」。

「心情很激動」，這次任務背後是好幾千人十年的努力。「十年磨一劍，看到成果自然令人興奮」，不過他也表示接下來還有更多挑戰。尤其這次毅力號比好奇號要精密十倍，對於駕駛者來說壓力更大。不過嚴正多年來已經駕駛過機會號、精神號、好奇號等火星車，已是資深駕駛，信心滿滿。

最近中國 的「天問一號」也抵達了火星軌道。嚴正表示天問任務有一個衛星、一個著陸器和火星車，三個任務一體，是很了不起的成就。他感慨雖然美中關係緊張，但是航太 成就是人類與有榮焉的事，他在JPL的大部分同事，對中國航太的發展都樂觀其成。他表示航太界的資訊應該是公開的，因為會有更多人來參與。只要探索的初心是拓展人類知識，就可以讓知識的領域擴張得更遠。航太成就是不分國界的，代表著全人類的科技新里程，這和國家之間、意識形態、經濟沒有關係。