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金映玉謝爾曼提案：恢復台灣世界衛生組織觀察員

洛杉磯訊
加州共和黨籍聯邦眾議員金映玉。（眾議員官網）
加州共和黨籍聯邦眾議員金映玉。（眾議員官網）

代表加州選區的聯邦共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）和民主黨籍眾議員謝爾曼（Brad Sherman）18日聯合提案，要幫助台灣重新獲得世界衛生組織（WHO）觀察員的地位。從2009年到2017年台灣享有觀察員地位，此後由於中國施壓，台灣觀察員的地位被撤銷。

金映玉和謝爾曼提出的兩黨法案，將指導國務卿實施一項戰略，以恢復台灣在世衛組織和世衛組織決策機構世界衛生大會（WHA）中的觀察員地位。

台灣長期以來一直是全球健康安全領域的領導者之一，與世界各國合作打擊致命的流行性疾病。自1996年以來，台灣在80多個國家／地區中投入了超過60億美元用於國際醫療和人道主義援助。在2014年伊波拉（Ebola）危機期間，台灣捐贈了100萬美元，並提供了10萬套個人防護設備（PPE）。此外，台灣是最早在COVID-19傳播期間發出警報的國家之一，利用其公共衛生專業知識有效地應對了台灣境內的大流行，同時還向其他有需要的國家捐贈了數千萬個口罩和PPE設備。

儘管台灣做出了巨大貢獻，但中國仍將台灣完全排除在世衛組織之外，禁止台灣在COVID-19大流行期間共享和接收重要信息。台灣是美國的強大盟友，並且一直是全球衛生領域的領導者，在有效應對公共衛生危機和幫助其他國家方面已有數十年歷史。通過重新獲得觀察員的地位，台灣將能夠在這場全球性大流行期間，接收並與世界衛生組織其他國家分享最新信息。

金映玉指出，「中國禁止台灣與世界衛生組織的夥伴合作是可恥的。我們一次又一次地看到，讓台灣在全球健康安全問題上佔據一席之地，對所有人都有利。今天我很自豪地提出這項兩黨法案，希望眾議院外交事務委員會能迅速採取行動。我將繼續盡一切努力加強我們與台灣的關係，並在台灣恢復其觀察員地位時給予支持。」

謝爾曼說， 「令人震驚的是，中國繼續將台灣排除在世界衛生組織之外，限制了台灣獲得重要信息的機會。冠狀病毒大流行是國際衛生緊急狀況，台灣不僅需要立即獲得有關大流行的最新信息，而且成功處理該病毒也可以與世界分享重要信息。我很高興以民主黨的領導角色提出這項重要法案，並希望看到提案可以迅速在外交事務委員會通過。」

加州民主黨籍聯邦眾議員謝爾曼（眾議員官網）
加州民主黨籍聯邦眾議員謝爾曼（眾議員官網）

台灣 中國 世衛

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