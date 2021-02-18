南加橙縣射殺遊民案曝內幕：他的手曾抓住配槍

影片中可以看到Kurt與兩名警員曾爆發激烈的言語衝突。 （影片截圖）

橙縣 警局17日公佈了一段視頻，揭開了一年前發生在聖克里門（San Clemente）的警員開槍打死非裔 遊民案內幕。影片除了包括警車內錄製的影像外，還包含路人以及附近監控攝像拍下的畫面。

影片中可以清晰看到，42歲的死者Kurt Andras Reinhold與兩名警員在言語衝突後隨即爆發肢體衝突，過程中，被按在地面上的Reinhold，一隻手伸向其中一名警員配槍處，隨即在兩聲槍響後倒在地面。

橙縣警局副局長Jeff Hallock、警佐Dennis Breckner，均在影片中露面。副局長Jeff Hallock表示，每一起警員涉槍事件會受到公眾的高度關注，同時警局一定會非常嚴格的審查。警佐Breckner介紹了事發當日的前因後果。他指出，在2020年9月23日23日下午1時45分兩名橙縣「無家可歸外展小組」成員，巡邏中發現一人（42歲的死者Kurt Andras Reinhold）在繁忙街口不斷橫穿馬路，在警員發出指令要求對方配合過程中屢次遭到拒絕，最終兩名警員不得不動用武力制服。就在肢體衝突中，其中一名警員大喊「他拿了我的槍」（He’s got my gun），致使另一名警員連開兩槍將嫌疑人制服。隨即兩名警員在現場對被擊中者實施救援，但無力挽回生命。

該起案件在一年前引發社區震動，死者Reinhold雖然是遊民，但也是一名丈夫，還有一個7歲兒子和8歲女兒。案件發生後，不少當地民眾為走上街頭抗議警員暴力執法，而聖克里門市也不得不在第二天實施宵禁 ，期間還逮捕了五名行為過激的抗議者。