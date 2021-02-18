我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

國會揭曉拜登「全面移改法案」 挑戰重重

南加橙縣射殺遊民案曝內幕：他的手曾抓住配槍

橙縣訊
影片中可以看到Kurt與兩名警員曾爆發激烈的言語衝突。 （影片截圖）
影片中可以看到Kurt與兩名警員曾爆發激烈的言語衝突。 （影片截圖）

橙縣警局17日公佈了一段視頻，揭開了一年前發生在聖克里門（San Clemente）的警員開槍打死非裔遊民案內幕。影片除了包括警車內錄製的影像外，還包含路人以及附近監控攝像拍下的畫面。

影片中可以清晰看到，42歲的死者Kurt Andras Reinhold與兩名警員在言語衝突後隨即爆發肢體衝突，過程中，被按在地面上的Reinhold，一隻手伸向其中一名警員配槍處，隨即在兩聲槍響後倒在地面。

橙縣警局副局長Jeff Hallock、警佐Dennis Breckner，均在影片中露面。副局長Jeff Hallock表示，每一起警員涉槍事件會受到公眾的高度關注，同時警局一定會非常嚴格的審查。警佐Breckner介紹了事發當日的前因後果。他指出，在2020年9月23日23日下午1時45分兩名橙縣「無家可歸外展小組」成員，巡邏中發現一人（42歲的死者Kurt Andras Reinhold）在繁忙街口不斷橫穿馬路，在警員發出指令要求對方配合過程中屢次遭到拒絕，最終兩名警員不得不動用武力制服。就在肢體衝突中，其中一名警員大喊「他拿了我的槍」（He’s got my gun），致使另一名警員連開兩槍將嫌疑人制服。隨即兩名警員在現場對被擊中者實施救援，但無力挽回生命。

該起案件在一年前引發社區震動，死者Reinhold雖然是遊民，但也是一名丈夫，還有一個7歲兒子和8歲女兒。案件發生後，不少當地民眾為走上街頭抗議警員暴力執法，而聖克里門市也不得不在第二天實施宵禁，期間還逮捕了五名行為過激的抗議者。

事件在2020年引發社區強烈抗議。圖為案發後警方迅速就案件展開調查。 （美聯社）
事件在2020年引發社區強烈抗議。圖為案發後警方迅速就案件展開調查。 （美聯社）

橙縣 宵禁 非裔

上一則

迪士尼動畫片「尋龍傳說」海報首發3月上映

下一則

金映玉謝爾曼提案：恢復台灣世界衛生組織觀察員

延伸閱讀

拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖

拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖
橙縣華人在聖伯納汀諾市盜竊被捕

橙縣華人在聖伯納汀諾市盜竊被捕
橙縣海岸社區學院 兩名學生疑服藥過量亡

橙縣海岸社區學院 兩名學生疑服藥過量亡
南加橙縣海岸社區學院兩名學生疑似服藥過量身亡

南加橙縣海岸社區學院兩名學生疑似服藥過量身亡
橙縣6000劑疫苗失效？ 虛驚一場

橙縣6000劑疫苗失效？ 虛驚一場
橙縣首例英國變種 確診者曾去過大熊湖

橙縣首例英國變種 確診者曾去過大熊湖

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
加州16歲至64歲患有基礎疾病者從3月15日開始可接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

加州16歲至64歲患有基礎疾病者 3月15日起可接種疫苗

2021-02-13 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了
快看世界／停電又停水...德州人嚴寒中排隊2小時進超市

快看世界／停電又停水...德州人嚴寒中排隊2小時進超市
難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人