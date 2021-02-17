休士頓老人公寓斷水斷電兩天 美福藥局急送熱湯救援

古柏老人公寓耆老推著輪椅取一碗熱湯回房享用。 (記者封昌明／攝影)

古有雪中送炭，今有寒冬送暖，休士頓 市美福藥局 負責人喻斌家中停水停電，17日仍頂著零下9度的低溫，與Airi拉麵店老板Leo聯手，送出300碗味噌湯到數家老人公寓，給老人家們取暖，老人們都已兩天以上沒水沒電，看到在天寒地凍的情況下，喻斌等人的暖舉，讓他們熱淚盈框。

住在AHEPA 29老人公寓已有四年餘的關女士表示，她們已經吃餅乾充飢二天了，餅乾也所剩不多，住戶在聽到美福藥局要送熱湯來，無不奔相走告，樓上招樓下，左鄰呼右舍，大家拿著鍋碗飄盆到大廳盛湯去，喻斌細心地為老人裝滿湯，讓老人家們們捧著熱湯回房慢慢享用，喻斌此舉獲得耆老們一致讚許。

喻斌說他家也是沒水沒電兩天，但他遠在中國 的父親喻維新藥劑師，在知道休士頓發生寒害後，不斷地聯絡他們，除了要注意自身安全外，行有餘力時一定要幫助這些飢寒交迫的老人家，別讓他們凍著了，喻斌遵從父命帶著女兒趕赴老人公寓，為這些幾乎被遺忘的數百位老人送碗熱湯。

雖然中國城一帶仍有供電，但普遍都停水，但比起周遭幾個小區停水又停電情況稍微好點，於是他開放藥局大廳，搬來爐具加熱湯品，還開放電源供許多無水無電的民眾前來充電，並喝點熱湯，美福藥局的善舉在大家都艱困的情況下，暖人心肺。

美福藥局原在梨城，現已搬遷至中國城精英廣場，地址：6918 Corporate Dr., B-5 Houston TX 77036，電話：281-506-2453。主任藥師呂岳勳，店經理符永豐，他們呼籲民眾多注意保暖，雖然停水停電，仍可用瓦斯煮一點薑湯保暖，若老人家藥物已用完可以來店取藥，他們也提供外送服務，陪大家熬過這幾天寒害。