第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

目前加州 65歲以上人群開始接種第二針新冠疫苗 ，普遍反應第二針疫苗比第一針有更大副作用。有華裔接種者表示，疫苗副作用不會在接種後立刻顯現，多在幾小時後出現。

南加州居民林先生16日上午9時多到道奇 球場接種了第二針疫苗。他聽說第二針打後身體會有較大反應，就在家備了泰諾。打完針回到家，直到晚上手臂打過的地方開始疼痛，身體感覺要開始「發作」。等睡了一覺起來，身體反應更大，感覺腰酸背痛，肌肉痠痛，骨頭「酥酥麻麻」，肩膀痛。林先生說，每個人反應不同，雖然第二針副作用更明顯，但在他可以承受的範圍內，他也沒吃什麼藥。

另一位南加州居民蕭太太和蕭先生17日上午也打了第二針疫苗，截至當天下午還未出現太大副作用。她說有朋友告誡她副作用多在「睡一晚」後顯現。但是蕭太太表示不擔心，自己和先生身體都很好。

第二針疫苗預約是有關部門自動發信息給民眾的，民眾收到信息後再上網確認。蕭太太說，與第一次不同的是，第二次打疫苗時對方有看醫療保險卡和駕駛證。與蕭太太一起去的蕭先生當時忘了帶醫保卡，與對方解釋後也獲得了施打許可。蕭太太說，接待他們的是個會說中文的20多歲的女生，態度很友好。

打第二針疫苗已經不需排長隊，一般從到達到打完兩個小時就完成。林先生說，這次排隊反倒比第一次久一點，但是也還算快。蕭太太說，道奇球場外排隊的車輛還是很長，但是移動得快，大概排了40分鐘就進入球場內。球場被彎彎曲曲圍成數十車道，每個車道通向打疫苗的大棚子。一個大棚子一次能容納40部車，十輛車一組，依次施打。打疫苗的大棚子有很多個，一眼望去數不過來。

已經施打兩針疫苗的蕭太太說，「打完針後拿到小卡片，有點像拿到畢業證書，終於可以畢業了，不用天天守在家中，樓上樓下前院後院地轉了！」