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UCI網不紅85.96 經濟糸博主有顏也有才

記者張宏／洛杉磯報導
Jerry穿著自己設計的品牌。（Jerry提供）
Jerry穿著自己設計的品牌。（Jerry提供）

抖音「小哥哥可以加微信」獲得139萬人觀看，自稱是UCI網不紅的85.96，在抖音有22萬粉絲，在小紅書有5萬多粉絲，25歲的他喜歡各種嘗試，明明是爾灣加州大學(UCI)經濟專業，卻被抖音自動歸為顏值博主，如今拍攝剪輯腳本樣樣自己來，還和朋友自創服裝品牌，做起服裝設計師。堪稱有顏值、很努力的華人青年代表。

記者張宏／後製

85.96是Jerry陳的生日數字，也是他抖音和小紅書的帳號名稱。喜歡自嘲自己是UCI網不紅的他，在2019年偶然接觸抖音的小視頻，他說，那時抖音很流行留學生日常的哏(笑點)，他就拍了一個「小哥哥可以加微信嗎？」的小視頻上傳，因為符合熱點，所以瀏覽爆了，有百萬觀看量。之後，他又模仿李雪琴的視頻，隨意拍了一個類似視頻圈，沒想到得到李雪琴的回覆，成為被李雪琴翻過的男人。

2019年爾灣加大經濟系畢業後，他沒有選擇朝九晚五的工作，而是走上專職視頻博主的路。腳本、攝影、剪輯和出鏡全部自己來，且保持一周兩三條的更新頻率。他說，剛開始是較隨意的拍攝，去年疫情開始後，抖音帳號側重留學生搞笑日常，目前已積累22萬多名粉絲。小紅書上也有5萬多粉絲，小紅書更多側重時尚和日常Vlog。

如果硬要Jerry給自己頻道特色歸類，他說，那大概就是「好看皮囊和有趣靈魂」的結合體。抖音也把他歸類為顏值博主，雖然他明明還有才華。帳號下面常有女粉私信和留言，走在南加街頭他也被女生認出來，有時還會免單和折扣。

和那些野心勃勃要擁有百萬粉絲的博主相比，Jerry說，那種粉絲量比較大的博主通常都有簽約公司，對作品質量要求更高，壓力也更大。他不打算走這個路線，剛開始有公司要簽約，但被他推掉。他也會有廣告收入，但收入情況不穩定，好的時候每月上萬元人民幣，不好的時候也就幾千元人民幣。

除了做網紅博主，Jerry2019年和兩個朋友自創美式街頭休閒服裝品牌，Jerry主要負責設計，同時也是品牌代言人。他以自己紋身為靈感設計的LAX登機牌T恤，是該品牌賣的最好的單品。他說，他想做有紀念價值的T恤，飛機和LAX都是他喜歡和熟悉的，他以登機牌為載體，上面圓圈象徵地球，下面經緯度象徵家鄉福建和現在所在地LA。

Jerry常在視頻裡穿著自家品牌的衣服，每每聽到有人問這是什麼品牌，好好看的評論，他都很有成就感。Jerry最近在和搭檔們討論春天的新品。他的搭檔Will楊說，品牌定位是年輕人，而Jerry是品牌靈魂人物。在Jerry和其網紅朋友帶動推廣下，該品牌在中國銷售不錯，但是作為一個新興的美國本土品牌，他們最大理想是能在美國打開市場，這也是他在美國打拚的意義。

Jerry說，做自己的品牌並不容易，首先是堅持，其次是品牌要建立在獨特風格和技術基礎上，所以他們都在不斷學習。廣闊天空下，夢想不分東西。

Jerry在洛杉磯已生活十多年。 （Jerry提供）
Jerry在洛杉磯已生活十多年。 （Jerry提供）
自稱是UCI網不紅的85.96，在抖音有22萬粉絲，在小紅書有5萬多粉絲。（Je...
自稱是UCI網不紅的85.96，在抖音有22萬粉絲，在小紅書有5萬多粉絲。（Jerry提供）

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