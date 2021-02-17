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Cal Poly Pomona新開疫苗注射站每天最多1萬人

記者楊青／綜合報導

波莫那州立工藝大學（Cal Poly Pomona）近期新設新冠疫苗注射中心，使得聖蓋博谷東區大型疫苗注射中心增加到兩個，為當地華洋民眾提供更多便利。

該疫苗注射中心由波莫納理工大學與凱撒醫院和健康照顧集團等合作，由凱撒醫院統一管理、設在波莫納工藝大學校園停車場内，每周七天開放，從上午8時至下午6時。該中心的疫苗由聯邦政府和洛杉磯縣公共衛生局聯合提供，每天最多可為1萬人提供疫苗注射，但每天疫苗針劑數量可能有所浮動。

去波莫納州立工藝大學施打疫苗需要預約，民眾可上網https://myturn.ca.gov，注射中心鼓勵民眾第一針和第二針同時預約，以便注射中心的安排更有條理。但是，注射中心不接待沒有預約或到場等漏的民眾。

和波莫納會展中心和道奇球場等大型疫苗注射中心醫護人員到車邊打針、民眾不下車的安排不同，該大學的注射中心提供預約民眾停車位，預約民眾在校園B停車場停車之後，由現場工作人員引導至2號停車場。現場有義工幫助殘疾人或行動不便人士前往注射點。

不方便上網預約的民眾，也可以電話預約1-833-422-4255，電話預約時間為周日8am至8 pm，周末8 am 至5 pm。

疫苗 道奇 聖蓋博

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