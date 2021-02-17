闖紅燈致命撞車逃逸 洛市警局求助公眾線索

被遺棄在附近的銀色現代帝寶龍汽車。（電視畫面截圖）

洛杉磯 市警察局（LAPD）山谷交通分局（Valley Traffic Division）正在尋求公眾幫助，追查一起致命撞車逃逸（Fatal Hit and Run）事故的嫌疑人，這場車禍 導致一名58歲的駕駛人喪生。

影音來源：洛杉磯市警局

2月6日大約上午9:05，一輛雪佛蘭（Chevrolet Silverado）皮卡車在Roscoe大道上闖紅燈行駛時，在冷水峽谷大道（Coldwater Canyon Boulevard）上向北行駛時，皮卡車撞上一輛較舊型號的Morris Minor汽車 的側面，造成駕駛員喪命。

然後，雪佛蘭的駕駛員在撞車現場拋棄了皮卡車，並且被緊跟在皮卡車後面的一輛銀色現代帝寶龍（Hyundai Tiburon）汽車搭載而去。目前不知道這兩輛車駕駛人之間的關係。 現代車的駕駛員和雪佛蘭的駕駛員逃脫時未表明身份，也沒有試圖向受害者提供援救。後來這輛銀色現代帝寶龍汽車被遺棄在附近。

撞車現場有目擊者試圖追趕逃跑的現代汽車，但是趕不上，最終放棄了。這輛現代汽車的引擎蓋也被撞壞了。

洛市消防局醫護人員到達車禍現場處理，並宣布Morris Minor的駕駛員已遇難身亡。

洛市警局提醒駕駛員，如果他們捲入撞車事故，應立即停車，並通知緊急服務人員，並留在現場證明自己的身份。

2015年4月15日，洛杉磯市議會修改了「洛杉磯行政法規」，並設立了舉報「撞車逃跑獎勵計劃」信託基金。如果線民提供的信息可引導識別、逮捕、定罪或民事妥協解決，可獲得高達50,000元的獎勵。

任何人了解相關信息請致電LAPD Valley Traffic 818-644-8036