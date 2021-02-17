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橙縣華人在聖伯納汀諾市盜竊被捕

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華裔嫌犯Roy Chi Wing Lung。（警方提供）
華裔嫌犯Roy Chi Wing Lung。（警方提供）

【聖伯納汀諾訊】聖伯納汀諾市警方近日拘捕一名華人盜竊嫌犯，該嫌犯居住橙縣，違反重罪緩刑（felony probation）規定，在聖伯納汀諾市一家醫療中心試圖盜竊，被安保發現逃跑，後被警方拘捕。嫌犯被控試圖入室盜竊、違反緩刑令。

據警方消息，該嫌犯名為Roy Chi Wing Lung，居住在橙縣城市Aliso Viejo，54歲。警方稱，2020年1月，此人從Saint Bernardino醫療中心盜竊醫療物資，警方介入調查，嫌犯涉嫌重大偷竊罪，後被判重罪緩刑。

但在緩刑期間，Roy Chi Wing Lung於2020年12月27日，再次跑到St.Bernardino醫療中心，試圖打開房門盜竊。被警衛發現，但嫌犯在警察趕到之前逃跑。

2021年1月7日，St. Bernardino醫療中心向警局提交報告，說明了他試圖偷竊的案情，認定嫌犯龍其汶先前行竊被捕及多次企圖盜竊未遂事實。2月11日，警方成功鎖定嫌犯將其捉拿歸案。警方希望公眾提供嫌犯可能涉嫌其它犯罪的線索，可致電警局909-384-5640。

橙縣 警察 華人

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