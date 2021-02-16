駐洛杉磯經文處攜手UCLA亞太中心合作培育英才

洛杉磯加大 (UCLA)亞太中心設置「台灣與世界研究計畫」。(本報檔案照）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處代表中華民國外交部，與洛杉磯加大 (UCLA) 於2020年11月17日簽署合作協議，由台灣 捐助200萬美元，在該校「亞太中心」(Asia Pacific Center) 之下，設置以永續經營為目標的「台灣與世界研究計畫」(Taiwan in the World)。合作項目包括「台灣系列講座」、「翻譯倡議」、「華語文教學計畫」及「建置台灣研究互動式網站暨文獻資料庫」等四大教育 領域。雙方期待進一步制度化學術合作關係，為台美高等教育及華語文教學合作增添動能。

駐洛杉磯經文處處長黃敏境表示，「台灣與世界研究計畫」涵蓋的華語文教學計畫，為經文處與洛杉磯加大亞太中心共同致力於國際教育合作所揭櫫的目標。該計畫將提升台灣研究在全球社會科學領域的地位，盼其成為台灣與美國 高等教育合作的標竿，為台灣與美國培育具全球視野的專業人才。洛杉磯加大是享譽全球的研究型大學，經文處未來將與該校密切合作，培育英才。

另外，在國際教育合作方面，駐美國台北經濟文化代表處蕭美琴大使與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson），於去年12月2日簽署為期五年的「台美國際教育合作瞭解備忘錄」。透過這項備忘錄，台美將有系統地整合雙方語文教育資源並建立制度化架構，以增加選送華語教師來美教學、鼓勵美國學生赴台學習中文，以及擴大現有官方語言交流計畫等，全面強化台美語言教學合作。外交部與美國在台協會台北辦事處也於去年12月3日，共同宣布正式啟動「台美教育倡議」 (Taiwan-U.S. Education Initiative)，其中「台美國際教育合作瞭解備忘錄」為該倡議的重要部分。