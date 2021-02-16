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洛市警察情人節惡作劇 洛縣市檢察長譴責

洛杉磯訊
黑人的命也是命，警民合作維護社區安全。（本報檔案照）
黑人的命也是命，警民合作維護社區安全。（本報檔案照）

媒體近日報導，洛杉磯市警局（LAPD）一名警察涉嫌在社交媒體分享情人節照片時，使用了先前被警方暴力跪殺的黑人青年佛洛伊德的照片，並且配文「你讓我無法呼吸」。洛市警局已宣布介入調查，追究當事人責任。洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）及洛市檢察長富爾（Mike Feuer）發布聲明予以譴責。

賈斯康聲明說，利用節日來慶祝被警方殺害的黑人男子，顯示毫無人性可言。這起事件凸顯社區普遍存在困擾，即種族觀念問題，而且也存在於執法文化中。其殘酷性毋庸置疑令人不安，進一步說明執法單位無法識別暴力執法對警方形象破壞有多麼嚴重。多年來實踐證明，公眾對警察信任度正在降低，阻礙了民眾配合警方執法，最終導致對社區安全產生負面影響。

聲明說，同美國其它地區一樣，警方必須積極面對和解決社會存在的系統性種族觀念問題。對於洛市警局決定立即展開調查表示讚賞。一旦確認情況屬實，當事警員會受到處分並離開執法隊伍。洛縣地檢署也將介入調查。

洛市檢察長富爾也表示，對在執法隊伍中存在種族觀念的執法者採取零容忍。這個事件令人感到羞恥，極大損害警察隊伍形象。對於洛市警局局長莫爾（Michel Moore）迅速調查，追究當事人責任表示讚揚。若屬實，參與此事的警員玷污了警徽，破壞了警方以往對社區安全服務的努力和信任。

洛杉磯縣檢察長賈斯康。（網路截圖）
洛杉磯縣檢察長賈斯康。（網路截圖）

警察 洛縣 洛杉磯

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