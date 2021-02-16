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惡虎撲羊搶匪打劫路人勞力士錶 洛杉磯半月連七起

記者丁曙／綜合報導
兩名搶匪先用汽車堵住受害者，然後似惡虎撲羊發起攻擊。（視頻截圖）
兩名搶匪先用汽車堵住受害者，然後似惡虎撲羊發起攻擊。（視頻截圖）

洛市警局（LAPD）15日發布消息，最近半個月來，在洛杉磯市Fairfax地區Melrose大街接連發生多起搶劫案，嫌犯專對佩帶貴重物品的行人下手，他們事先跟蹤出入商場和餐廳的行人，然後在僻靜處下手，自1月30日以來，該地區共發生7起涉及勞力士手錶（Rolex）的搶劫案。

影音來源：LAPD；後製：記者丁曙

1月30日下午4點左右，兩名劫匪在北Vista街700號街區，襲擊了一名剛走到Melrose街北端的男子，搶走了他的勞力士錶。作案全程被街頭安全攝像機捕獲。

該視頻顯示，兩名搶匪先用汽車堵住受害者，然後跳下車來，似惡虎撲羊將路人壓倒在地；一個搶匪摁住受害者還動手毆打，另一搶匪則揮舞手槍恐嚇。他們上下其手對受害人搜身，掠走錢財包括一隻勞力士手錶。

警方說，這些搶劫案很多都是在白天進行的，搶匪針對佩戴貴重珠寶和名表的行人下手。兩名嫌犯被描述為年齡在20至30歲之間的黑人男性，他們使用不同類型的汽車，跟蹤該地區進出餐館和商店的受害者。多數案情顯示，犯案現場是一個僻靜區域，犯罪嫌疑人會等待受害者走近他們的汽車，突然現身揮動手槍發起攻擊。

任何知情者請聯繫LAPD探員S. Villatoro，電話 213-922-8217，非作業時間致電877-527-3247，匿名舉報撥打800-222-8477或 www.lacrimestoppers.org.

行人被打翻在地，搶匪搜刮財物痛宰肥羊。（視頻截圖）
行人被打翻在地，搶匪搜刮財物痛宰肥羊。（視頻截圖）

汽車 洛杉磯 黑人

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