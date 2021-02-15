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美國華人春節聯歡晚會 大年初九登場

洛杉磯訊
美國華人春節聯歡晚會大年初九登場，中、港、台 明星齊聚雲端共度新春，盛況可期。（主辦單位提供）
美國華人春節聯歡晚會大年初九登場，中、港、台 明星齊聚雲端共度新春，盛況可期。（主辦單位提供）

美國加州華人總商會、美國加州音樂藝術協會主辦，全球17個國家的中國海外僑團聯手演出的美國華人春節聯歡晚會，首次把世界各地的文藝表演彙集在一起，晚會美西時間2月20日（星期六）晚上七點全球線上、線下直播、轉播（YouTube 、Youku優酷 ）。

晚會總導演孫耀寜表示，疫情當前，今年的春晚打破了以往各自為陣的形式，首次通過雲上製作的新型科技手法呈現。 來自世界各地的中、港、台演員們通過幾個月的努力，準備了一台精彩紛呈的節目，在各平台傳送給大家春天的祝福。 節目內容除了過去在劇場和演播廳的創作手段外，還通過視頻編輯技術，將國與國，人與人之間的節目內容拉在一起，此次和以往的傳統春晚不同，從舞美，燈光，置景都有了很大的改變。 歷時四個小時的晚會分為：序：《紅日》、一：《春暖花開》、二：《追逐夢想》、三：《魅力中國》、四：《愛我中華》、五：《共克時艱》、六：《大國芬芳》六個篇章。 其中大型詩樂劇舞蹈表演，現場觀眾的互動，雜技、相聲、小品、口技、中西方樂器的獨特表演精彩紛呈。

春晚榮譽主席張素久表示，本次春晚很特別，很多國家的華人社團聯合參與，更有各部門的大力支援才能完成全球春晚。

美國南加州華人總商會會長、美國華人春節聯歡晚會海外執行主席王愛琳表示，春晚是全體華僑華人的文化盛宴，也是百姓期盼的舞臺，為全球的華僑華人獻上一台精心準備的大型公益文藝演出，與大家共度佳節。

華人 美國 加州

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