南加數學教授黃海倫 榮獲西蒙斯年度科學家獎

華裔數學教授黃美華。（Henry Wong提供）

南加 州克萊蒙學院聯盟華裔教授黃美華（Helen Wong ）日前獲頒西蒙斯科學基金會（Simons Foundation）2021年度科學家獎。獲獎名單近日刊登在紐約時報上。黃美華目前在五院聯盟之一的Claremont Mckenna College任數學教授。黃美華教授獲獎研究題目是量子數學研究。黃美華早年自南巴沙迪那高中畢業，鋼琴才藝也非常出色。

黃美華在美國 出生，父母來自香港。她在南巴沙迪那高中就讀時，並未在各種學術比賽拿過什麼突出名次，但她鋼琴才藝非常出色，中學畢業就在鋼琴級別考試時過了十級。她最初希望進入法律專業，但也對化學比較感興趣。進入Pomona College就讀化學系的第二年，有機會赴牛津大學化學系做一個學期交換生。她的父親表示，這一去改變了她的專業選擇，她開始將數學作為今後科學研究主攻方向。

她在Pomona College學成之後，在耶魯大學獲得數學博士學位，在1999年獲得美國著名的Fulbright Scholarship。從事量子數學研究後，2017年至2018年，黃美華獲得Von Neumann Fellowship數學獎，獲選進入普林斯頓高等研究院（IAS）做數學研究和交流，且持續獲美國國家科學基金會（NSF）研究課題資助。IAS於1930年創立，初期匯集了愛因斯坦、奧本海默、馮諾依曼等著名學術大師，曾在該研究院工作的還有著名華裔科學家陳省身、楊振寧、李政道等。研究課題包括物理、數學、自然科學及歷史。

黃美華少年時並不是一名死讀書的孩子，她喜歡鋼琴、閱讀，家裡有數百本世界名著，黃美華非常喜歡閱讀。她的叔叔從柏克萊加州大學 核子物理系畢業，她很喜歡與叔叔交流，叔叔就成了她的啟蒙老師。她會說廣東話。父母早年從事貿易，1970年代中期從香港移民美國，一直居住在南加州。

西蒙斯科學基金會由美國著名世界級數學家、投資家和慈善家西蒙斯（James Harris Simons）創立，每年該基金會都頒獎給在各領域有突出研究成果的科學家們。